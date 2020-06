Wewelsflether Bürgermeister : Ehrung für Delf Bolten: Seit 30 Jahren im Gemeinderat engagiert

Sein ehrenamtliches Engagement erstreckt sich weit über das des Bürgermeisters.

von Ilke Rosenburg

24. Juni 2020, 17:48 Uhr

Wewelsfleth | 30 Jahre Arbeit in der und für die Gemeinde – dafür wurde Bürgermeister Delf Bolten zu Beginn der Sitzung der Gemeindevertretung von seiner ersten Stellvertreterin Dörte Ringleben geehrt.

Vieles sei in dieser Zeit geschehen, so Ringleben. Das Dorf habe sich enorm gewandelt, manches sei negativ, anderes positiv gewesen. „Das Dorf ist gewachsen.“ Veränderungen habe es auch in der Arbeit der Gemeinderäte gegeben. Das Ipad habe das Papier verdrängt, alles sei schnelllebiger geworden, und der Bürgermeister sei per Smartphone überall erreichbar.

Ringleben hob das Engagement Boltens hervor. „Du hast allerhand Ämter gemacht und machst das immer noch.“ Im April 1990 war Delf Bolten in die Gemeindevertretung gewählt worden. Der Christdemokrat wirkte zunächst im Sozialausschuss mit, dann kamen Finanz- und Personalausschuss dazu. Seit 1998 ist er Mitglied in der Schulverbandsversammlung, zusätzlich im Amtsausschuss. Seit dem 18. Juni 2013 ist Delf Bolten Bürgermeister – und in „vielen weiteren Ämtern aktiv“.

Für seinen 30-jährigen ehrenamtlichen Einsatz überreichte Dörte Ringleben ihm Urkunde, Blumen und ein „Flachgeschenk“ als Anerkennung. Delf Bolten dankte und betonte: „Es hat mir fast immer Spaß gebracht.“ Dabei unterstrich er die gute interfraktionelle Zusammenarbeit im Gemeinderat.