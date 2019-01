Freiwillige Feuerwehr Horst : Ehrennadel für Elke Reiker

Die Kassiererin der Horster Feuerwehr bekommt für ihr langjähriges Engagement die silberne Ehrennadel.

von shz.de

16. Januar 2019, 16:24 Uhr

Eine ganz besondere Ehrung stand bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Horst an. Wehrführer Jens Steenbock würdigte Elke Reiker für deren Engagement. „Elke war am 1. Januar 28 Jahre lang für die Freiwillige Feuerwehr ehrenamtlich tätig“, erklärte Steenbock. Sie habe sich in dieser Zeit als Kassiererin der passiven Mitglieder um die Gruppe der Barzahler gekümmert und somit der Kameradschaftskasse einem „immens großen Dienst“ erwiesen. Reiker habe in den 28 Jahren theoretisch mehr als 9000 Hausbesuche absolviert. Die heute 75-Jährige hatte dabei manchmal auch eine unkonventionelle Lösung parat: „Man kennt nach so vielen Jahren die Menschen, und so stellte ich mich einfach auf den Supermarkt-Parkplatz und kassierte dort. Ich weiß, wann die Leute zum Einkaufen gehen“, berichtete Elke Reiker.

Rainer Schmidt vom Kreisfeuerwehrverband zeichnete sie für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit mit der silbernen Ehrennadel des Deutschen Feuerwehrverbands aus. Wehrführer Steenbock sagte dazu: „Ganz besonders freuen wir uns, dass du noch weitermachen willst.“