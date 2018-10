Ehre für das Ehrenamt

Kandidaten für Itzehoer Bürgerpreis gesucht

von nr

26. Oktober 2018, 10:43 Uhr

Zum neunten Mal wird am 16. November der Itzehoer Bürgerpreis vergeben. Die ausrichtende Novitas BKK sucht jetzt verdiente Ehrenamtler. Vorschläge können bis zum 7. November eingereicht werden.

Die Tätigkeitsfelder könnten vielfältig sein, ob im Verein, in einer örtlichen Initiative oder im kulturellen Bereich, so Julian van Delen, Sprecher der Novitas BKK. Es gehe darum, den „einzigartigen und wichtigen Einsatz“ der Ehrenamtler zu würdigen: „Die Kandidaten des Bürgerpreises engagieren sich, weil sie Spaß an ihrem Engagement haben, weil sie so anderen Menschen helfen können oder weil sie so etwas für das Gemeinwohl tun können.“

Mit allen Nominierten wird die Jury Gespräche führen. Die Kandidaten und der Gewinner des mit 2500 Euro dotierten Preises werden am 16. November in St. Laurentii geehrt. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit einer Aufführung und im Himmel + Erde.

Bewerbung: 04821/1482806, Julian.vandelen@novitas-bkk.de