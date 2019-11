Dead Ham : Eggstedter Band „Dead Ham“ träumt vom Rock am Ring und Hurricane Festival

Dithmarscher Rock-Formation „Dead Ham“ stand schon bei kleinen regionalen Festivals auf der Bühne und arbeitet jetzt an ihrer ersten CD.

Avatar_shz von Ludger Hinz

17. November 2019, 14:38 Uhr

Eggstedt | Ihre Coversongs sind geprägt durch die Musik von Bands wie „Green Day“, „Blink 182“ und anderen aus dem Alternative Rock-Genre. Aber die junge Dithmarscher Rock-Formation „Dead Ham“ aus Eggstedt hat auch schon einige eigene Songs in ihrem Repertoire, die auf den Richtungen Rock, Punk und Alternative aufbauen.

Erste Auftritte bei Festivals in Dithmarschen und Steinburg

Im Oktober 2015 gegründet, haben die Band-Mitglieder Marius Kühl (Gesang, Gitarre), Norman Krauel (Gitarre), Jana Rohwedder (Bass) und Jonas Kruse (Schlagzeug) bisher schon einige Auftrittserfahrung in Kneipen sowie bei Festivals in Dithmarschen und Steinburg sammeln können, oft auch zusammen mit anderen Bands.

YouTube-Video: https://www.youtube.com/watch?v=WT2jwk3CsDI

Für die Musiker im Alter zwischen 19 und 24 Jahren ist es ihre erste Band. Das heißt, sie lernen noch an allem, was das Bandleben ausmacht – vom Songschreiben über das Auftritts-Booking bis hin zum Live-Auftritt.

Bandname entstand beim Pfannkuchenessen

Auf ihren Namen kamen sie per Zufall – beim Essen. Da gab es Pfannkuchen mit Schinkenwürfeln. Als Sänger Marius Kühl im Schinken herumstocherte, ermahnte ihn Schlagzeuger Jonas Kruse: „Marius, das bringt nichts mehr – der Schinken ist schon tot“! Der Bandname („Toter Schinken“, englisch: „Dead Ham“) war geboren.

Zitat: „Mit unserem Repertoire können wir etwa eineinhalb Stunden Konzert füllen.“ Norbert Krauel, Gitarrist

In nicht allzu ferner Zukunft wollen sie eine eigene CD produzieren. „Dafür brauchen wir aber noch mehr eigene Lieder“, ist sich der Frontmann bewusst. „Denn irgendwann soll es einmal ein eigenes Album von uns geben.“ Unterdessen sammelt die Band fleißig Live-Erfahrung. So spielten sie schon auf dem „Meldorf Summer Open Air“, dem „Stöfenparkrock“ in Marne, sowie dem „Hinunwech Festival“ in Heide. „Unser größter Auftritt war aber beim Rock am Töschen 2018 und 2019“, ist Gitarrist Norman Krauel noch immer begeistert.

Probenraum in Eggstedt

Die eigenen Songs auf Englisch haben kein bestimmtes Themengebiet, sondern es wird getextet „über das, was uns spontan so einfällt“, schildert Norbert Krauel. Ihre Lieder übt die Band vorwiegend im Probenraum in Eggstedt ein, so oft es der private Terminkalender zulässt, meist am Wochenende, wenn alle Zeit haben. „Mit unserem Repertoire können wir etwa eineinhalb Stunden Konzert füllen.“

Zitat: Unser Traum ist es, einmal bei den großen Festivals wie dem Hurricane oder dem Rock am Ring zu spielen.“ Norbert Krauel, Gitarrist

Auch wenn das Musikbusiness oft kein Wunschkonzert ist – einen großen Wunsch haben sie aber schon, wie der Gitarrist sagt: „Unser Traum ist es, einmal bei den großen Festivals wie dem Hurricane oder dem Rock am Ring zu spielen.“