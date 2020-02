Brunsbüttel : Edeka Frauen ehrt treue Mitarbeiter

Das Brunsbütteler Familienunternmehmen bedankte sich bei treuen Mitarbeitern für deren Einsatz.

28. Februar 2020, 14:27 Uhr

Brunsbüttel | Edeka Frauen – Familienunternehmen zwischen Tradition und Moderne. Das in dritter Generation geführte Familienunternehmen agiert in seinen sieben Verbrauchermärkten nicht nur mit innovativen Projekten kundenorientiert am Puls der Zeit, sondern besinnt sich auch seiner Wurzeln.

Kontakt zu den Mitarbeitern

Dazu zählt der Kontakt zu den Mitarbeitern, auch außerhalb der Arbeitsatmosphäre. So lassen es sich die Geschäftsführer Jan und Dierk Frauen nicht nehmen, ihre langjährigen Mitarbeiter in feierlichem Rahmen zu ehren.

Stets mit dabei Seniorchef Peter Frauen und Ehefrau Waltraud.

ZITAT: Es ist nicht selbstverständlich, dass Mitarbeiter über so viele Jahre ihrer Firma die Treue halten. Dierk Frauen, Geschäftsführer

Durch ihre langjährige Erfahrung seien die Mitarbeiter die tragende Säule des Unternehmens, betonte er bei seiner Ansprache im Hotel zur Traube in Brunsbüttel. „Weil sie so fleißig, dienstleistungsfreudig, menschlich und beständig sind, kommen die Kunden immer wieder gerne zu uns.“

Gute Nachwuchskräfte knapp

Er wies jedoch auch darauf hin, dass es sehr schwierig geworden sei, gute Nachwuchskräfte zu finden.

Neben der Geschäftsführung stünden auch die langjährigen Mitarbeiter mit ihren Erfahrungen in der Verantwortung, den Nachwuchskräften die traditionellen Werte nahezubringen.

„Wir sind so etwas wie ein Mehrgenerationenhaus, in dem jeder auf den Anderen Acht gibt“, so das Credo des Geschäftsführer-Duos.



INFO: Folgende Jubilare wurden geehrt: 45 Jahre: Helma Tobias-Hansen, 40 Jahre: Kerstin Schulz, 35 Jahre: Michael Reuter, 25 Jahre: Heike Junge, Silke Bliefert, Marianne Arndt, Bernhard Adebahr, Bärbel Bock, 20 Jahre: Birgit Jensen, Beathe Spreckels, Dörte Junge, Wenke Karstens, Regina Thomsen, Thekla Jaskulski, 10 Jahre. Ulrike Kröger, Sebastian Stuhr, Jennifer Stührk, Iris Stelling, Beate Rave.