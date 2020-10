Taschendiebe in Itzehoe : EC-Karte mit Geheimnummer gestohlen

Eine 80–jährige Itzehoerin wurde im Discounter bestohlen – in kurzer Zeit wurde ihr Konto geplündert.

von Andreas Olbertz

13. Oktober 2020, 15:04 Uhr

Itzehoe | Zwei Jutebeutel, um damit das Portemonnaie im Einkaufswagen zu bedecken, taugen als Tarnung nicht wirklich – diese Erfahrung musste eine 80-Jährige beim Einkaufen am Freitag im Lidl an der Schenefelder Chaussee machen. Polizeisprecherin Merle Neufeld: „Trotz des Versteckens hat ein Unbekannter das Portemonnaie offenbar ausfindig gemacht und unbeobachtet an sich genommen.“ Erst an der Kasse habe die Itzehoerin den Diebstahl bemerkt. Sie informierte umgehend ihre Bank, da sich neben 200 Euro eine EC-Karte in der Brieftasche befand. Zu spät, denn der Dieb hatte bereits 1000 Euro abgehoben. „Die Pin hatte die Anzeigende leichtsinnigerweise in der Geldbörse hinterlegt“, so Neufeld.

