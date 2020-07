Itzehoer Basketballer : Eagles: Aufstieg bleibt Thema

Wechsel im Vorstand der Itzehoe Eagles: Ralf Hoppe zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Itzehoe | „Frag mal Martina.“ Seit langem ist das ein Klassiker bei den Itzehoe Eagles, wenn jemand nicht weiterkommt. Die Basketballer und ihre Trainer werden sich zumindest teilweise umgewöhnen müssen: Martina Iversen ist nicht mehr 2. Vorsitzende der Itzehoe Eagles, ihr Nachfolger ist Ralf Hoppe. Allerdings bleibt das „Basketball-Urgestein“, so Vorsitzender Volker Hambrock, dem Verein in vielfältiger Form erhalten.

Martina Iversens Abschied aus dem Vorstand sei eine „gewaltige Zäsur“, sagte Hambrock zu Beginn der Mitgliederversammlung, bevor sich die Coaches mit Blumen bei ihr bedankten. Über viele Jahre habe sie die Basketball-Abteilung im MTV Itzehoe erfolgreich geleitet. Diese Funktion behielt Martina Iversen auch nach der Fusion im Sport-Club Itzehoe, bis sie vor fünf Jahren 2. Vorsitzende bei der Gründung des neuen Vereins Itzehoe Eagles wurde. Mit Herzblut, Emotionalität und Pflichtbewusstsein habe sie sehr viel bewegt, sagte Hambrock. Glücklicherweise werde sie mit ihrem Mann Peter weiterhin Schatzmeister Stefan Flocken unterstützen. Martina Iversen machte deutlich, dass sie auch weiterhin in den Hallen anzutreffen sein wird – nur nicht mehr mit so vielen Aufgaben wie bisher.

Ihr Nachfolger Ralf Hoppe arbeitet schon eine Weile im Vorstand mit. Der 42-Jährige ist selbstständiger Stadtplaner und zog im vergangenen Jahr mit Familie nach Itzehoe. Die Eagles waren dafür ein Grund. Hoppe wurde einstimmig gewählt, auch die Beisitzer Michael Bansemer und Lars Peter Ehrich wurden einmütig in ihren Ämtern bestätigt. Wiederwahl gab es zudem für Kassenprüfer Gerd Bünning.

In seinem Bericht erinnerte Hambrock an den Abbruch der Saison wegen der Corona-Krise und gratulierte Coach Patrick Elzie zur Nordmeisterschaft der BARMER 2. Basketball Bundesliga (ProB) mit der ersten Mannschaft: Sie hätten die Menschen in der Region erfreut. Elzie gab den Dank zurück: „Es ist ein Erfolg des ganzen Vereins.“

Aus dem möglichen Aufstieg in die ProA wurde nichts wegen der fehlenden Halle mit mindestens 1500 Plätzen. Es sei hart an einer Lösung gearbeitet worden, sagte Hambrock, doch in der Kürze der Zeit habe keine Chance bestanden. Der Verein werde aber weiter daran arbeiten und habe schon in der Vergangenheit viel initiiert: Gerade erst verabschiedete die Ratsversammlung eine Resolution an die Landesregierung für den Alsen-Campus. Das Konzept eines Hamburger Investors beinhaltet unter anderem eine Multifunktionsarena, das Vorhaben sei ein „Leuchtturmprojekt für die gesamte Westküste“.

Auch neben der ersten Herrenmannschaft habe es viel tollen Sport im Verein gegeben, besonders hob Hambrock die „supergute Arbeit“ bei den Schulprojekten im Rahmen des Nachwuchsprogramms Assist hervor. Koordinatorin Kim Lebowski sei ein „Glücksfall für den Verein“ und habe schon wieder neue Ideen in Arbeit für die Altersklasse U8.



Finanzielle Situation eine Herausforderung





Mit großen Anstrengungen habe der aktuell 284 Mitglieder starke Verein im vergangenen Jahr wieder eine schwarze Null erreicht, sagte Schatzmeister Stefan Flocken. Die Planung für das laufende Jahr ist schwierig: Es gebe „ganz viele Unsicherheitsfaktoren“. Mit dem 16. Oktober ist zumindest schon einmal der Saisonstart festgelegt. Besonders wichtig für den Klub sei die Crowdfunding-Aktion „Unser virtuelles Finale“ im Mai gewesen. Mit den dabei erzielten 17.000 Euro könnten entgangene Einnahmen kompensiert und die Voraussetzungen für die Jugendarbeit optimiert werden. Flocken: „Eine tolle Aktion!“