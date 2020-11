Strom zapfen : E-Ladesäule für Autos in Wilster eine Option

In der Marschenstadt könnten Ladestationen für Autos aufgestellt werden. Doch das würde auch Kosten für die Stadt bedeuten.

09. November 2020, 11:09 Uhr

Wilster | Wird es Ladesäulen für E-Autos in der Marschenstadt geben? Die Möglichkeit dafür sieht Andreas Wulff, einer der Geschäftsführer der Stadtwerke Steinburg, zu der auch die Stadtwerke Wilster gehören, auf jeden Fall. Vor den Mitgliedern des Wirtschaftsausschusses hielt er einen Vortrag über Elektromobilität und Erneuerbare Energien.

Ich kann mir das in Wilster sehr gut vorstellen Andreas Wulff

„Energie wird teurer werden“, betonte Wulff in Anbetracht der Klimaziele und der Aufgaben zur Umstrukturierung des Energiemarktes. Er berichtete über die erfolgreiche Einführung von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge im Verbreitungsgebiet der Stadtwerke in Brunsbüttel, Itzehoe und Glückstadt. „Ich kann mir das in Wilster sehr gut vorstellen“, so Wulff. Der Referent zeigte mit dem Markt und dem Parkplatz beim Amt Wilstermarsch geeignete Standorte auf.

Ladesäulen nicht wirtschaftlich

Gleichermaßen wies er aber auch darauf hin, dass diese Ladesäulen nicht wirtschaftlich seien. Bei Anschaffungskosten zwischen 10.000 Euro für eine 22kw-Ladesäule und bis zu 22.000 Euro für eine Schnell-Ladesäule hielt sich dann auch die Euphorie der Werkausschuss-Mitglieder in Anbetracht der finanziellen Lage der Marschenstadt in Grenzen.

Auch Car-Sharing möglich

Des Weiteren stellte Andreas Wulff Möglichkeiten für E-Bik-Ladestationen, Car-Sharing und Photovoltaik-Nutzung für Privathaushalte vor.Die Stadtwerke Steinburg böten mit der App „moiN – Mobil im Norden“ schon sehr erfolgreich das Car-Sharing an. Ohne Personalaufwand können Nutzer der App Fahrzeuge kostengünstig ausleihen. Eine nachhaltige und effiziente Idee, die immer mehr Nutzer finde. „Für die Energiewirtschaft, aber auch für die Kommunen bieten sich hier Chancen“, schloss Andreas Wulff seinen Vortrag als Anregung für die Wilsteraner.

Was für die Stadt sinnvoll und machbar ist, darüber wird im Werkausschuss weiter beraten.