Am Rathaus in Glückstadt : E-Bike-Ladestation geht in Betrieb

Stadtverwaltung

07. August 2020, 15:35 Uhr

07. August 2020, 15:35 Uhr Glückstadt | Die E-Bike-Ladestation am Rathaus geht in Betrieb. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die neue Ladestation wird ergänzt durch Anlehnbügel, die bereits gut angenommen werden, heißt es von Seiten des Bauamtes. Abstellanlage und E-Ladestation befinden sich am Rathaus links hinter dem Durchgang Großer Schwibbogen. Kostenloses Laden Der Aufladevorgang von bis zu neun Akkus ist kostenfrei und durch ein Münzpfandsystem nutzbar. Die Projektkosten von gesamt etwa 15.000 Euro werden mit etwa 11.000 Euro durch die Aktivregion Steinburg mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ mit Mitteln des Bundes und des Landes Schleswig-Holstein gefördert. zur Startseite

