Freibad-Saison geht zu Ende : Durchwachsen – wie die ganze Saison

Wolkenverhangener Himmel, kühle Temperaturen und die Sonne zeigte sich nur gelegentlich – der letzte Tag im Itzehoer Freibad präsentierte sich so wie der Sommer: durchwachsen und nur selten freundlich. Wohl auch deshalb machten bei der „Pool-Olympiade“, einer Aktion der Stadtwerke, nur etwa 25 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren mit. Die hatten unter dem Motto „schneller, höher, weiter, nasser – dabei sein ist alles“ trotzdem viel Spaß und ließen ihn sich auch nicht durchs Wetter verderben.

Unter der Leitung des „Zephyrus Discoteams“ mit erfahrenen Animateuren und DJs aus Bielefeld maßen sich die jungen Badegäste in fünf Disziplinen. „Da waren vor allem Schnelligkeit und Koordination sowie Geschicklichkeit, Kreativität und Teamgeist gefragt“, erläuterte Patryk Mikulski. Er begleitete das Geschehen gemeinsam mit Nick Hirsch als Animateur und Moderator am Beckenrand. Die dazu passende Disco-Musik lieferte DJ Stefan Seidel unter einem Pavillondach über große aufgestellte Boxen. So absolvierten die Teilnehmer einen Fahrrad-Wettbewerb auf Offroad-Funracern und einen Softspeerwettbewerb an Land sowie einen Kanu-Parcours und einen Wasser-Hürdenlauf im Becken. Beim Sommer-Biathlon zielten die Badegäste, mit Schwimmflossen und Wasserspritzen ausgestattet, auf originale Biathlon-Klappscheiben. „Sie meistern das alles mit viel Begeisterung“, so Mikulski. Auf einer Laufkarte wurden die Ergebnisse der einzelnen Stationen dokumentiert. Waren alle Stationen erfolgreich absolviert, gab es die offizielle „Poolympiade“-Urkunde für jeden Teilnehmer

Gemeinsam nahmen auch acht Jungen aus Glückstadt und Herzhorn im Alter um 17 Jahren am Wettbewerb teil. „Das ist ganz schön anstrengend, aber es macht Spaß, wenn wir gegeneinander antreten“, sagte Florian Tießen (17) aus Glückstadt. Das bestätigte dann auch das Schwimmbad-Team in seiner Entscheidung: „Wir sind froh, dass wir das Ereignis draußen statt finden lassen konnten“, sagte Silvia Schnegulau von den Stadtwerken, die gemeinsam mit Schwimmbadleiterin Elina Hesse kurzfristig überlegt hatte, es im Hallenbad auszurichten. „Aber aufgrund der Freude, die die Jugendlichen an den Tag legten, war das die richtige Entscheidung.“ Auch wenn diese von nicht sehr vielen Freibadbesuchern gesehen wurde.

von Ludger Hinz

erstellt am 05.Sep.2017 | 18:03 Uhr