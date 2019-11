Bericht im Bauausschuss : Durchschnittsnote 2,3: Im Kreis Steinburg ist keine Brücke einsturzgefährdet

Einige Brücken seien mit geringem Aufwand zu sanieren.

von Joachim Möller

24. November 2019, 14:42 Uhr

Kreis Steinburg | Pro Jahr soll eine Brücke saniert werden: Das hat sich Doris Dammann, Abteilungsleiterin Straßenbau- und Straßenmeisterei, vorgenommen. Im jüngsten Bauausschuss berichtete sie über den Zustand der Brücken, für die der Kreis Steinburg zuständig ist.

In Obhut des Kreises befinden sich fast 50 Brücken und Durchlässe. Geprüft werde regelmäßig auf Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit. Die Durchschnittsbewertung liegt bei 2,3. Mit sehr gut wurden drei Brücken bewertet, acht erhielten die Note gut, 13 befriedigend, 20 ausreichend, vier sind im kritischen Zustand und ein Bauwerk hat eine ungenügende Note erhalten. Auch wenn einige Brücken keine guten Noten erreicht hätten: „Einsturzgefährdet ist keine“, so die Fachfrau. Einige Brücken seien mit geringem Aufwand zu sanieren, dabei geht es um Fugenerneuerung oder Sanierung von Spundwänden. Ersetzt werden sollen die Bauwerke an der Kreisstraße 36 über die Bekau (2020) sowie an der K 63 am Burg-Kudensee-Kanal (2021) und am Vierstieghufener-Kanal (2022). Da die Kreisverwaltung keinen Brückenbau-Ingenieur in ihren Reihen hat, soll sich ein externes Projektbüro um die Neubauten kümmern.