Düstere Bilanz nach Jahrmarkt

Im Rückblick: Bürgermeister hadert mit Konkurrenzveranstaltungen, heißem Sommer und rückläufigen Besucherzahlen

von Volker Mehmel

27. September 2018, 11:53 Uhr

Gut organisiert, aber mit offenbar weiter sinkendem Publikumsinteresse. So fällt die ernüchternde Bilanz nach dem Wilster Jahrmarkt im Juli aus. Ein entsprechendes Fazit zog Bürgermeister Walter Schulz nach einem ersten Treffen des eigens für die Großveranstaltung gebildeten Jahrmarktsausschusses.

Aus Sicht der Jahrmarkts-Verantwortlichen haute es in diesem Jahr auch mit einigen wichtigen Rahmenbedingungen nicht hin. So sei für die Besucher im heißen Sommer einfach das Wetter zu gut gewesen. Hinzu kamen gleich zwei hochkarätige Veranstaltungen in Itzehoe, die parallel liefen und – weil kostenlos – wohl reichlich Publikum abgezogen haben. „Auch Nachbarstädte können da ein bisschen mehr Rücksicht nehmen. Wir können das ja auch“, schimpfte Schulz. Die Terminverschiebung vom August in den Juli hinein habe sich dennoch bewährt. „Parallel zu Wacken etwas zu machen, wäre das Todesurteil.“ Unterm Strich bleibe für Wilster aber auch die Erkenntnis: „Irgendwann sind die Bürger einfach übersättigt.“

Weiterer Knackpunkt ist wohl, dass die Schaustellerbranche insgesamt zu kämpfen hat. „Es ist irre schwer, überhaupt noch Fahrgeschäfte zu bekommen“, stellte der Bürgermeister fest. Zum einen gebe es immer weniger Anbieter, zum anderen seien Veranstaltungen wie der Hamburger Dom für die Schausteller natürlich attraktiver. Schulz’ Fazit: „Es ist nicht immer einfach, da noch eine gute Mischung hinzubekommen. Vor allem die Zahl der für die Jugend attraktiven Fahrgeschäfte ist begrenzt.“

Ständiges Ärgernis in Wilster bleibt die Situation am Jahrmarktsdienstag. Zwar sind die Schausteller inzwischen vertraglich dazu verdonnert worden, ihre Betriebe mindestens bis 20 Uhr am Laufen zu halten. Nicht alle aber halten sich wirklich daran. Schulz: „Da müssen wir noch konsequenter sein.“

Ein anderes Problem für die Traditionsveranstaltung in Wilster ist: Man kann den Euro nur einmal ausgeben. So monierten Teilnehmer des Kinder- und Jugendparlaments, dass ein beliebtes Fahrgeschäft wie der Dom Dancer vier Euro pro Tour koste, was dem oft engen Budget junger Leute schnell Grenzen setze. Das konnte auch Walter Schulz nur bestätigen: „Bei einem Bummel über den Jahrmarkt sind 50 Euro schnell weg.“

Allerdings stellte Schulz auch bedauernd fest, dass die kostenlosen Angebote von der Bevölkerung nicht immer wie gewünscht angenommen werden. So hatte die Stadt auf der Bühne am Trichter wieder ein attraktives Musikprogramm auf die Beine gestellt. Sonntagabend hatte da aber gähnende Leere geherrscht. „Das war mir schon peinlich“, stellte Schulz rückblickend fest. Für den Bürgermeister zeigen die letzten Jahre trotz aller Bemühungen eine fast schon bedrohliche Situation auf. „In vielen anderen Orten sind die Märkte schon eingegangen.“ Letztlich, so stellte er noch fest, habe das alles natürlich auch mit Geld und Umsatz zu tun.