Volkshochschule Itzehoe : Dudelsackspiel und grüne Ringe

vergrößern 1 von 1 Foto: sh:z 1 von 1

von Lisa Strobel

erstellt am 15.Sep.2017 | 12:25 Uhr

Wer in den nächsten Wochen an der Volkshochschule (VHS) entlang spaziert, könnte einige ungewöhnliche Entdeckungen machen: Männer und Frauen mit ringförmigen, grünen Sportgeräten in der Hand laufen vielleicht im Sauseschritt vorbei. Aus der Ferne könnten sonderbare Klänge zu hören sein, die sehr an Schottland erinnern. Was ist hier denn los? Ganz einfach: Die neuen Kurse des Herbstprogramms der Volkshochschule Itzehoe haben begonnen.

„Das Herbstsemester startet in diesem Jahr vergleichsweise spät“, sagt Corinna Ahrens-Gravert, Leiterin der VHS. Dadurch gestalte sich der Anfang etwas holprig, da viele potenzielle Teilnehmer bis vor kurzem im Urlaub waren. Besorgt ist die VHS-Chefin deshalb aber nicht. „Das Herbstprogramm wird meist sehr gut angenommen.“

Die Itzehoer VHS gehört zu den zehn größten Schulen für Erwachsenenbildung im Land. Neben den üblichen und außergewöhnlichen Kursen gibt es eine große Musikschule im Gebäude vor dem Delftor. Dadurch ist auch der Grundkurs „Great Highland Bagpipe“ von Carsten Horn entstanden. Der Hobby-Schotte aus Elmshorn sagt, er wolle Einsteigern alles Wichtige rund um den Dudelsack beibringen und ihnen dabei helfen, erste Töne zu produzieren. „Dabei wird nicht nur Musik vermittelt, sondern auch, wie man in Schottland in einer Band spielen kann. Wer mit dem Dudelsack spielen anfängt, lernt etwas fürs Leben“, fügt Carsten Horn hinzu.

Dieses Angebot zeige, dass die Kurse der VHS auch Einblicke in verschiedene Kulturen gewähren, sagt Ahrens-Gravert. „Im Herbstprogramm gibt es gerade deshalb dieses Jahr viele Angebote zur Interkulturellen Woche, die Ende September startet.“ Dabei dränge auch die Sprachförderung des Hauses in den Vordergrund: Mehr als 200 Menschen bilden sich täglich an der Volkshochschule – darunter zahlreiche Geflüchtete, die Deutsch lernen.

Ganz neu sei im Herbst eine Rubrik in der Sparte digitales Lernen. Es wird verschiedene Webinare zum Thema Armut geben, also Kurse, die per Videochat gehalten werden und später zu einer Diskussion via Chat anregen, erklärt Ahrens-Gravert. Live und in Farbe sind vor allem im gesundheitlichen Bereich im neuen Semester viele neue Dozentinnen und Dozenten aktiv. Sie brächten frischen Wind in das Georg-Löck-Haus und böten Kurse an wie beispielsweise „Salben und Cremes herstellen mit natürlichen Inhaltsstoffen“. Erstmals finden Erste-Hilfe-Kurse in Zusammenarbeit mit dem Notfallzentrum Schleswig-Holstein statt. Sie beginnen bereits morgen, schnelle Anmeldung ist also nötig.

Für die sportlich Orientierten unter den Teilnehmern gebe es wieder außergewöhnliche Fitness-Aktivitäten, sagt Ahrens-Gravert. Dem einen oder anderen könnte ein „Smovey- Sportler“ über den Weg laufen. Die Aktiven tragen beim Gehen Ringe, die Kugeln enthalten. Dadurch vibriert der Körper, das stärkt das Bindegewebe. Zum ersten Mal wird dieses Jahr auch Schwangerschaftsyoga angeboten. Dabei wird vor allem die Haltung der Frauen verbessert und ihr Rücken gestärkt.

Für die Itzehoer selbst sei auch jedes Jahr aufs Neue ein Stadtrundgang, also eine Entdeckertour in der eigenen Heimat, interessant. „Da viele hier schon lange leben, können wir ihnen die Stadt noch mal ganz neu vermitteln. Viele sagen dann, dass sie Einiges noch gar nicht wussten oder kannten“, sagt Ahrens-Gravert.

Info: Anmeldung und Programm unter: www.vhs-itzehoe.de. Programmhefte an vielen öffentlichen Stellen.