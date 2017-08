vergrößern 1 von 3 Foto: Helm 1 von 3

Es ist sein letzter Jahrmarkt als aktiver Marktmeister. „Das fällt mir heute ein klein wenig schwer“, sagte Klaus Struve, sichtlich bewegt, als er gestern Nachmittag den diesjährigen Herbstmarkt auf den Malzmüllerwiesen eröffnete. Nach 41 Jahren im Dienst für die Stadt Itzehoe geht Struve in den Ruhestand. Schausteller, Bürgervorsteher, Bürgermeister, Landrat, Mitglieder der Ratsversammlung, des Jugendparlaments und der Verwaltung – sowie Heides Altmarktmeister und Ehrenbürger, der 92 Jahre alte Heinrich Schultz, bei dem sich Struve besonders bedankte – verabschiedeten den Itzehoer in den Ruhestand. „Du hast einen Beruf gefunden, der tausendprozentig zu dir passt“, sagte Bürgermeister Andreas Koeppen, „du bist dieser Markt.“

An seine Anfangszeit in Itzehoe kann sich der scheidende Marktmeister gut erinnern. Als er 1977 seine neue Aufgabe übernommen hatte, waren die Malzmüllerwiesen noch im Bau. Für seine ersten vier Jahrmärkte musste er also zunächst noch auf den Meiereiplatz ausweichen. „Das war damals noch ein Sandplatz, und mit dem zusätzlichen Gefälle war das schon eine Herausforderung“, erinnert er sich. Doch es funktionierte und 1979 konnte der erste Markt auf den Malzmüllerwiesen stattfinden – allerdings bevor die endgültige Bauabnahme erfolgen konnte. „Wir haben dann extra eine Versicherung abschließen müssen und ich habe jedem Schausteller gesagt, dass auf keinen Fall etwas passieren darf“, so Struve. Aber auch dann lief wieder alles glatt, der Platz blieb unbeschädigt, und konnte kurz darauf offiziell abgenommen werden.

Zum Marktmeister wurde Struve vor 41 Jahren unter dem damaligen Bürgermeister Günter Hörnlein. Jochen Nimschik war damals vor allem für den Wochenmarkt zuständig, Struve für den Jahrmarkt. Zuvor hatte der heute 65-Jährige sechs Jahre lang als Polizist gearbeitet. „Wir waren damals noch im heutigen Kinderhaus am Markt untergebracht – unten die Wache, oben das Ordnungsamt. Deswegen war auch immer schon der Bezug da.“ Als ein Teil der Aufgaben vom Polizei- ins Ordnungsrecht übergingen, wurde Struve gefragt, ob er sich ebenfalls einen Wechsel ins Ordnungsamt vorstellen könnte – und er sagte zu.

Geboren und aufgewachsen ist Klaus Struve in Husum. Nach Itzehoe kam er, da damals eine Stelle bei der Polizei frei war. Und als dann auch noch sein Vater, der zuvor ein Baugeschäft in Husum betrieben hatte, einen Job als Brückenbauingenieur in Itzehoe fand, blieb auch Struve Junior.

„Die Arbeit rund um die Märkte hat im Laufe der Jahre unglaublich zugenommen“, sagt der 65-Jährige rückblickend. Während in seinen Anfangsjahren rund 90 Bewerbungen von Schaustellern eingegangen sind, seien es heute zwischen 300 und 400. „Da muss man gut abwägen“, sagt er – die Tradition bewahren, aber mit Neuheiten auch die Attraktivität des Marktes beibehalten. Viele der Schaustellerfamilien kenne er inzwischen seit Generationen, „da sind aus den beruflichen Kontakten im Laufe der Jahre auch Freundschaften geworden“.

Seinen letzten Jahrmarkt hat er bereits mit der neuen Marktmeisterin Nicole Rögner organisiert. Die 35-Jährige begleitet ihn bereits seit einem knappen Jahr und ist froh, dass sie auch in Zukunft noch auf den Rat ihres Vorgängers zählen kann. „Auch ich bin ein Jahr bei meinem Vorgänger mitgelaufen und weiß, wie wichtig das ist, um Kontakte zu knüpfen“, sagt Struve.

Auf die Frage nach seinen Höhepunkten als Marktmeister fallen ihm viele Beispiele ein: sein erster Jahrmarkt, der Besuch des größten transportablen Riesenrads der Welt, das damals mit dem Güterzug angeliefert wurde sowie der 500. Itzehoer Jahrmarkt im Jahr 1989, auf dem Struve für seine Verdienste um die Volksfeste in Deutschland mit der Silbernen Ehrennadel des Deutschen Schaustellerbundes ausgezeichnet wurde. Aber auch sein letzter Jahrmarkt als aktiver Marktmeister wird ihm künftig wohl im Gedächtnis bleiben.

