Schmuggler auf der Elbe : Drogenkuriere im Fokus des Zolls

Vor sechs Jahren wurde der Zollkreuzer „Glückstadt“ in Dienst gestellt. Seitdem überwacht der Zoll mit dem in Glückstadt beheimateten Schiff die Elbe von der Mündung bis zum Hamburger Hafen, außerdem die Nebenflüsse Stör, Krückau und Pinnau. „Der Nord-Ostsee-Kanal gehört auch dazu und wird von Glückstadt und Kiel aus befahren“, erklärt Thomas Gartsch, Pressesprecher beim Hauptzollamt Itzehoe.

Hauptsächlich ist der Zoll für die Einnahmen des Bundes, Abgaben, die an den Grenzen entstehen, wie Einfuhrumsatzsteuer und Zölle zuständig. Außerdem zur Bekämpfung des Schmuggels. „Dazu haben wir verschiedene Möglichkeiten an Land und auf dem Wasser“, erläutert Gartsch. Die Streifenfahrten der Glückstadt beziehen sich auf reine zollamtliche Kontrollen, die Überwachung der Küsten und eventuelle Amtshilfe für Kollegen beziehungsweise bei Not- und Bootsunfällen.

„In den letzten Jahren ist die Begleitung von Schiffen aus rauschgiftverdächtigen Ländern immer mehr geworden“, sagt Kapitän Walter Funke über die Arbeit an Bord. Mit seinen Kollegen hat er die zahlreichen Sportboote und die großen Überseefrachter auf der Elbe im Blick. Meistens werden diese Schiffe bereits ab der spanischen Küste nach Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland von anderen Kontrollorganisationen aus der Europäischen Union gemeldet. Ist Hamburg das Ziel der Schiffe, übernimmt die „Glückstadt“ und begleitet sie bis in die Hansestadt. Dort schreitet dann der Hafenzoll ein und überprüft Schiff, Ladung und Besatzung.

Ein anderes Thema spielt für die Besatzung des Zollkreuzers hingegen nur noch eine untergeordnete Rolle: „Der Schmuggel von zollfreien Waren über die Nordsee von Helgoland kommend, findet kaum noch statt, das ist stark zurückgegangen“, berichtet Kapitän Funke. Ebenso verhält es sich mit Gewässerverschmutzungen, die vor einigen Jahren noch ein Thema waren. „Die Präsenz der Behördenboote ist groß, das wissen die Kapitäne.“ Thomas Gartsch bestätigt: „Die dadurch entstandene Prävention ist kaum zu messen.“

Am morgigen Sonnabend hat der Zollkreuzer seinen großen Aufritt. Denn dann findet im Cruise- Terminal in der Hamburger Hafen-City der „Tag des Zolls“ statt. Dabei wird nicht nur von 10 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm geboten, sondern auch die neue einheitliche Dienstkleidung und die Zollkreuzer in neuem Glanz vorgestellt. Die „Glückstadt“ wird als eins der ersten Schiffe den neuen, blauen Farbanstrich präsentieren.