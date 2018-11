Bei Verkehrskontrolle in Itzehoe : Drogenfund in Fahrzeug

Neben Betäubungsmitteln fand die Polizei eine illegale Schlagwaffe.

von Delf Gravert

02. November 2018, 14:43 Uhr

„Diverse Betäubungsmittel“ und eine illegale Schlagwaffe haben Polizeibeamte in der Nacht zu Donnerstag im Wagen eines 34-Jährigen in der Geschwister-Scholl-Allee gefunden.

„Gegen Mitternacht stoppten Beamte zwecks Verkehrskontrolle einen Wagen mit zwei männlichen Insassen“, sagt Polizeisprecherin Merle Neufeld. Aus dem Fahrzeug sei der Geruch von Marihuana geströmt. „Deswegen nahmen die Einsatzkräfte den Volkswagen genauer unter die Lupe.“ Dabei hätten sie neben der illegalen Waffe, einem sogenannten Totschläger, Drogen samt Zubehör in einem Rucksack entdeckt, so Neufeld. „Während sich der Fahrer als Eigentümer der Waffe outete, stritten beide Männer ab, Inhaber der Rauschmittel zu sein.“ Diese würden einer dritten Person gehören. Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache hat die Kriminalpolizei übernommen.