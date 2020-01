Polizeidirektion Itzehoe : Drogenfahrten nehmen zu

Seit Jahresbeginn hat die Polizeidirektion Itzehoe 16 Autofahrer unter Drogen erwischt.

von Ralf Pöschus

09. Januar 2020, 15:23 Uhr

Itzehoe | Die Polizei zieht vermehrt Autofahrer aus dem Verkehr, die unter Drogen am Steuer sitzen. Daher kündigt die für die Kreise Steinburg und Dithmarschen zuständige Polizeidirektion Itzehoe vermehrte Kontrollen an.

19-Jähriger aus dem Verkehr gezogen

Die jüngste Fahrt eines berauschten Autofahrers ereignete sich Mittwochnachmittag in Itzehoe. Eine Streife hatte einen 19-Jährigen aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss am Steuer eines Kleinwagens saß. Er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen. Kurz vor 16 Uhr checkten die Beamten den Fahrer eines Hyundai in der Straße Draisine im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Hierbei bemerkten sie eine auffällige Pupillenreaktion bei ihrem Gegenüber und befragten den 19-Jährigen zu einem etwaigen vorangegangenen Drogenkonsum.

Zwei Joints zugegeben - aber vor Tagen

Nach Angaben des Itzehoers sollte das Rauchen zweier Joints mehrere Tage zurückgelegen haben, ein Drogenvortest verlief positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC, der unter anderem die Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigt. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss.

ZITAT Das Jahr begann nicht nur für diesen Heranwachsenden mit einem saftigen Bußgeld, einem Fahrverbot und Punkten in Flensburg. Merle Neufeld, Polizeisprecherin.

Neufeld weiter: „Ihm gleich machten es seit dem 1. Januar leider weitere 16 männliche Verkehrsteilnehmer, die sich berauscht ans Steuer eines Autos oder motorisierten Zweirades setzten“, berichtet Polizeisprecherin Merle Neufeld. Und weiter: „Die Zahl, den Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Itzehoe betreffend, zeigt, dass die Polizei nicht müde werden darf, zu jeder Tages- und Nachtzeit Verkehrskontrollen durchzuführen.“ Daher, so Neufeld, müssten sich die Verkehrsteilnehmer in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen weiterhin darauf einstellen, dass sie überprüft werden – „für ihre eigene Sicherheit und die anderer“.