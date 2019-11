Drogenfahrer wieder erwischt

Avatar_shz von nr

11. November 2019, 11:45 Uhr

Itzehoe | Unter Drogen am Steuer – das kannten die Polizisten schon bei einem 20-Jährigen aus dem Kreisgebiet. Sonntag, 22.55 Uhr, stoppte ihn eine Polizeistreife in der Edendorfer Straße. Es gab Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum, der Fahrer gab an, seit der vorigen Verkehrskontrolle im Oktober keine Drogen mehr konsumiert zu haben. Der Schnelltest allerdings zeigte ein anderes Ergebnis: positiv für Kokain, Amphetamine und Cannabis. Der 20-Jährige musste sich einer Blutprobe unterziehen und wird sich nun wegen des Führens eines Autos unter Drogeneinfluss verantworten müssen.