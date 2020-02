Polizeikontrolle in Itzehoe : Drogen am Steuer und kein Führerschein

Ein 28-jähriger BMW-Fahrer fiel bei einer Polizeikontrolle auf einer Tankstelle auf.

12. Februar 2020, 13:24 Uhr

Itzehoe | Mittwoch kurz nach Mitternacht auf einer Tankstelle in der Lindenstraße: Polizisten kontrollieren einen BMW, der gerade auf das Gelände gefahren ist. Sie stellen fest, dass dem 28-jährigen Fahrer die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Der Itzehoer erklärt den Beamten, dass er gerade versuche, den Führerschein durch das Absolvieren einer medizinisch-psychologischen Untersuchung zurückzuerlangen. Allerdings fiel bei ihm eine „nicht natürliche Pupillenreaktion“ auf, so Polizeisprecherin Merle Neufeld. Die Ordnungshüter vermuteten Drogenkonsum, einen Vortest konnte der Mann nicht absolvieren. Er musste zur Blutprobe, sein Auto blieb an Ort und Stelle stehen. Neufeld: „Der Beschuldigte wird sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten müssen – und das vermutlich nicht zum ersten Mal.“