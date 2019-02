DRK in WeWelsfleth : DRK Wewelsfleth mit 120 Mitgliedern gut aufgestellt

„Begrüßungsmappe“ für Neubürger geplant.

04. Februar 2019

Der DRK-Ortsverein Wewelsfleth hat wieder viel vor in 2019. Bei der Jahresversammlung gab der Vorstand die anstehenden Termine bekannt und hielt eine Rückschau auf das vergangene Jahr. Erfolgreich absolvierte der Verein im Frühjahr 2018 einen Erste-Hilfe-Lehrgang, bei dem Landrat Torsten Wendt als Leiter fungierte. „Wir hatten sehr viel Spaß und haben dabei noch einiges gelernt“, sagte Vorsitzende Bärbel Mehlert. Sie regte an, eine „Begrüßungsmappe“ für Neubürger von der Gemeinde anzulegen, in der über alle Vereine und weitere Angebote im Dorf informiert würde. Mit jetzt zirka 120 Mitgliedern ist der DRK-Ortsverein gut aufgestellt, will aber verstärkt in die Mitgliederwerbung gehen.

Birte Schwardt berichtete über zwei Blutspendetermine, die gut besucht waren und einige Erstspender brachten. Als Mehrfachblutspender sollten Michel Boldt aus Brokdorf und Anke Hoffmann aus Wewelsfleth (beide 25 Mal), Jens Springer aus Wewelsfleth (50 Mal), Klaus-Gerd Schäpe aus Hodorf (75 Mal) und ein ungenannter Spender aus Vaale für 100-maliges Blutspenden geehrt werden. Leider hatte an dem Abend keiner der Genannten Zeit, so dass die Ehrungen zu einem anderen Zeitpunkt erfolgen. Die neuen Blutspendetermine finden am 6. Mai und am 14. Oktober in der Mehrzweckhalle statt.

Der Vorstand ließ über den Eintrag als eingetragener Verein abstimmen und kündigte eine neue Satzung an. Außerdem wird über eine neue Regelung bei den Besuchen zu hohen Geburtstagen und Ehejubiläen nachgedacht. „Die Termine werden immer mehr, wir überlegen, Mitglieder in die Besuche einzubeziehen“, erklärte Bärbel Mehlert.

Der Verein hat einen Themen-Workshop mit Medizinerin Ute Dettmer gewonnen. Am 19. Februar sollen in Gruppen verschiedene Lebensmittel und ihre Bestandteile genauer untersucht werden. Das Treffen beginnt um 18 Uhr in der Seniorenwohnanlage, Anmeldungen nimmt Martina Kaminski, 04829/1679, entgegen. >

DRK-Termine: 25. März: Spielenachmittag; 14. Mai: Halbtagesausflug nach Meldorf; 8. August: Ganztagesausflug nach Nordstrand und Südfall; 4. November: Spielenachmittag; 30. November: Adventsfeier. Geplant ist am 3. Dezember ein Weihnachtsausflug nach Wesselburen zum Eiergrog-Seminar, der aber noch nicht bestätigt ist.