Rotes Kreuz Itzehoe : DRK Itzehoe personell gut aufgestellt

Der Kreisvorsitzender des Roten Kreuzes lobt bei Jahresversammlung den hohen Anteil junger Aktiver im Itzehoer Ortsverein.

von Andreas Olbertz

08. April 2019, 10:47 Uhr

Bei der Jahresversammlung des Itzehoer Rot-Kreuz-Ortsvereins (DRK) gab es großes Lob vom Kreisvorsitzenden Rolf Schamerowski. „Sie vermitteln ein glückliches Gefühl“, sagte er: „Ich bin froh über die vielen jungen Leute hier. “ Was besonders, auch von den Gästen, hervorgehoben wurde: Das Itzehoer DRK habe nicht nur junge Mitglieder, diese seien auch bereit, in Führungspositionen Verantwortung zu übernehmen.

Was ehrenamtliches Engagement im DRK bedeutet, erläuterte Bereitschaftsleiter Tobias Moritz. Von den 63 Bereitschaftsmitgliedern seien 874 Stunden in Fortbildung investiert worden. Hinzu kommen 10.345 Stunden Bereitschaftsdienst. Der Löwenanteil entfalle auf Theaterdienste und die Spiele der Eagles.

Der Bereitschaftsleiter kündigte an, 2023 aus beruflichen Gründen nicht wieder zu kandidieren. Tobias Moritz ist Berufssoldat und rechnet damit, dann in den Süden der Republik versetzt zu werden. „Das verträgt sich dann nicht mehr mit so einem Posten“, erklärte er. Doch bis dahin sei noch genügend Zeit beispielsweise eine Nachfolgerin einzuarbeiten.

In seinem Jahresbericht teilte Vorsitzender Richard Wrage mit, dass drei Mal die Regenfallrohre am DRK-Gebäude in der Lindenstraße gestohlen worden sind. Die Versicherung habe den Schaden zwar erstattet, trotzdem: „Wir haben jetzt auf Kupferrohre verzichtet, um nicht noch öfter bestohlen zu werden“, so Wrage. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig auf ihren Posten bestätigt.

Als langjährige Bereitschaftsmitglieder wurden geehrt: Dieter Körting (5 Jahre), Heiko Fröhlich, Michael Rabe (10), Kristin Renk, Florian Renk (15), Jörg Ahrens (20), Olaf Behrendsen, Danny Brauer (30) und Torsten Renk(40).

Als regelmäßige Blutspender wurden Angela Körber für 50 und Klaus-Gerd Schäpe für 75 Spenden ausgezeichnet.