Itzehoe : Dreister Holzklau im Klosterforst

In den vergangenen Tagen haben Diebe im Wald zugeschlagen und zum Abtransport bereit liegendes Holz gestohlen.

von Andreas Olbertz

20. Februar 2019, 11:43 Uhr

Itzehoe | Holz ist offensichtlich ein wertvoller Rohstoff. Wie die Polizei jetzt mitteilte, haben Unbekannte im Wald des Adeligen Klosters in Itzehoe bereits geschlagenes Holz gestohlen. Der Geschädigte will schon im Dezember etwa 15 Kubikmeter Holz geschlagen und hinter dem Klosterbrunnen gelagert haben. Zwischen dem 4. und 17. Februar bedienten sich Diebe an dem Buchen- und Erlenholz, luden es vermutlich auf ein Fahrzeug und transportierten es ab. „Der Wert des Brennmaterials dürfte bei etwa tausend Euro liegen“, schätzt Polizeisprecherin Merle Neufeld.

Tipp: Holz nicht am Weg liegen lassen.

„Das ist kein Kavaliersdelikt“, sagt Kloster-Chef Holger Grimm: „Wenn Holz zu lange liegt, passiert es schon mal, dass Leute anfangen, sich da zu bedienen.“ Im konkreten Fall ist nicht das Kloster betroffen, sondern ein so genannter „Holzwerber“, der sich die Genehmigung erkauft hatte, bestimmte Bäume fällen zu dürfen, um daraus dann Kaminholz zu machen. Holger Grimm: „Der Tipp, den ich allen mitgebe: Nie gesägtes Holz liegen lassen.“ Das jetzt gestohlene Holz sei bestimmt ein halbes Jahr im Wald gelagert worden. Grimm: „Das weckt Begehrlichkeiten.“

Einzige Chance: Auf frischer Tat erwischen

Er könne sich nicht vorstellen, dass der Täter unter den Holzwerbern zu finden sei. Es komme zwar immer mal wieder vor, dass sich von denen jemand am falschen Holz bediene, so Grimm, „aber das sind dann Missverständnisse, weil jemand die Karte nicht richtig lesen konnte. Das wird dann untereinander geklärt.“ Der Weg hinterm Klosterbrunnen sei gut ausgebaut, aber auch stark von Spaziergängern frequentiert. Das sei vermutlich auch die einzige Möglichkeit, den Täter zu fassen. „Wenn sie ihn nicht vor Ort erwischen, haben sie keine Chance“, so Grimm. Seine Holzwerber könnten sich bei Kontrollen durch entsprechende Schreiben ausweisen.

Hinweise auf die Diebe nimmt die Itzehoer Polizei unter 04821/6020 entgegen.

