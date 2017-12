Vorfall in Itzehoe : Dreister Diebstahl: Unbekannte beklauen Straßenmusiker in Supermarkt

von Gerrit Hencke

erstellt am 14.Dez.2017 | 11:41 Uhr

Itzehoe | Ein Straßenmusiker ist am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt in Itzehoe nach Strich und Faden ausgenommen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stellte der Mann gegen 16.30 Uhr sein in einem blauen Rollkoffer verstautes rotes Akkordeon der Marke Hohner, einen kleinen Klapptisch und Lebensmittel im Eingangsbereich des Geschäftes in der Straße Langer Peter ab. Ein Unbekannter entwendete Rollkoffer und Klapptisch, als der Musiker sein Eigentum für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt ließ.

Der Straßenmusiker setzte die Polizei unmittelbar nach dem Diebstahl in Kenntnis. Noch während des Telefonats verschwanden ebenfalls seine Lebensmittel.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Taten beobachtet haben und Angaben zu dem oder den Tätern machen können. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 04821/6020 melden.

