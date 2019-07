Tatorte in Burg, Heide und Albersdorf : Dreiste Diebe plündern Kirchen

Unbekannte haben in Dithmarscher Kirchen Sammelbehälter aufgebrochen und ausgeräumt.

Heide/Burg/Eddelak/Albersdorf | Die Polizei fahndet nach bislang unbekannten Tätern, die Ende der vergangenen Woche Spendenkassetten in verschiedenen Dithmarscher Kirchen gestohlen und Sachbeschädigungen begangen haben sollen. So knackten die Täter am Donnerstagvormittag in der Burger Petri-Kirche zwei Spendenkassetten und verschwanden mit dem Inhalt in unbekannter Höhe.

Am gleichen Tag hatten Unbekannte zunächst dafür gesorgt, dass in der Eddelaker St-Marien-Kirche das Licht ausging – sie hatten die Sicherungen herausgedreht. Da die Kollektedose leer war, beschädigten die Täter eine Orgelpfeife und koteten hinter eine Kirchenbank, bevor sie verschwanden.

Tags darauf wurden in der Heider St.-Jürgen-Kirche mehrere Sammelbehältnisse und Geldkassetten aufgebrochen. In der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagabend drangen die Täter – nachdem sie ein Fenster eingeschlagen hatten – in die Albersdorfer St.-Remigius-Kirche ein. Beute machten die Einbrecher dort nach Polizeiangaben nicht, einer hinterließ jedoch Kot in einer Vase.

Konkrete Spuren hat die Polizei noch nicht, sie vermutet jedoch, dass ein mit zwei Personen besetzter grüner, in Dithmarschen zugelassener Kleinwagen mit MED-Kennzeichen mit der Tat in Burg in Zusammenhang steht. Gesehen wurden ein 25 bis 35 Jahre alter, 1,80 Meter großer Mann und eine etwa gleich alte, 1,70 Meter große Frau. „Beide kamen aus der Kirche und gingen zu dem Pkw, der dort abgestellt war“, sagt Polizeisprecherin Maike Pickert.



> Hinweise an die Polizei unter: 04852/60240.