Unfall auf B77 bei Hohenlockstedt : Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Die Bundesstraße musste auf der Höhe des Flugplatzes Hungriger Wolf für eine Stunde voll gesperrt werden.

von Florian Sprenger

23. Oktober 2018, 11:27 Uhr

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 77 am Dienstagmorgen mussten drei Verletzte ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 9.30 Uhr war ein etwa 50-jähriger Lastwagenfahrer aus Richtung Hohenwestedt unterwegs, als er in der Höhe des Flugplatzes Hungriger Wolf plötzlich abbremste. Laut Angaben des Speditionsfahrers wollte er im Kreuzungsbereich der Bundesstraße rechts einbiegen, das war jedoch durch eine Baustellensperrung nicht möglich. Drei weitere Fahrzeuge konnten hingegen nicht mehr bremsen und fuhren hintereinander auf. Ob der Unfall durch den Fahrer selbst verursacht wurde oder ob nachfolgende Fahrzeuge den Lastwagen übersehen haben, bleibt zu klären. Drei Personen mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die B 77 wurde für mehr als eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. An den drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.