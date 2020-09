tennis : Drei Teams des TC Schenefeld steigen auf

Nach einer erfolgreichen Saison treten die drei Schenefelder Tennisteams Damen-60, Herren-65 und die Herrenmannschaft eine Klasse höher an.

Avatar_shz von

22. September 2020, 15:20 Uhr

Schenefeld | Trotz der Corona-Pandemie hat der TC Schenefeld erfolgreich den Spielbetrieb absolviert. „Wir haben die Corona-Regeln des Landes und des Tennisverbandes genau studiert und konnten deshalb auch spielen“, freut sich der Vorsitzende des Tennisclubs Christian Gasau. Die Punktspiele, die normalerweise bis zu den Sommerferien stattfinden, wurden nach hinten verschoben und jetzt erfolgreich abgeschlossen. So haben die Damen-60 den ersten Platz in der Verbandsliga erreicht. Auch die Herren, die mit dem TSV Wacken eine Spielgemeinschaft bilden, waren sehr erfolgreich. So konnten die Herren-65 in ihrem letzten Spiel überzeugend gewinnen und den Aufstieg erreichen.

Ebenso erfolgreich verlief die Saison auch für die Herrenmannschaft, die ebenfalls in ihrer Klasse triumphierte. Diese drei Schenefelder Teams werden somit aufsteigen und im kommenden Jahr in den nächsthöheren Klassen antreten „Ein sehr schöner Erfolg unserer Spielerinnen und Spieler“, freut sich Sportwart Mathias Schölermann.