Gedenken in Itzehoe : Drei Tage gegen rechten Hass

Gedenkveranstaltungen am 25., 26. und 27. Januar sollen in Itzehoe an die Verbrechen und die Opfer der Nationalsozialisten erinnern.

von Delf Gravert

14. Januar 2020, 16:58 Uhr

Itzehoe | Zum 75. Mal jährt sich am Montag, 27. Januar, die Befreiung der letzten Überlebenden im Vernichtungslager Ausschwitz. Am Wochenende vor und am Holocaust-Gedenktag selbst sind in Itzehoe mehrere Veranstaltungen zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus geplant. Als Redner wird auch Ministerpräsident Daniel Günther erwartet.

Er sei sehr froh über die Zusage des Kieler Regierungschefs, sagt Michael Legband von der Arbeitsgruppe Mahnen, die das Gedenken in Zusammenarbeit mit der evangelischen Innenstadtgemeinde vorbereitet. Dies verschaffe den Itzehoer Veranstaltungen überregionale Aufmerksamkeit. Der Arbeitsgemeinschaft gehe es nicht nur um das Erinnern, sondern auch um die Warnung vor „neuen Rechten mit alten Inhalten“, so Legband.



Filmvorführung und Vortrag am Sonnabend





Der Ministerpräsident wird am Sonntag , 26. Januar, ab 14 Uhr am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus auf den Malzmüllerwiesen sprechen. Günther ist nach Hermann Lüdemann 1947 und Heide Simonis 1995 das dritte Kieler Regierungsoberhaupt, das eine Rede am Mahnmal hält. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung vom Projektposaunenchor des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf unter der Leitung von Kerrin Otte. Für Organisationen und auch Einzelpersonen besteht die Möglichkeit zur Kranzniederlegung. Im Anschluss lädt der SPD-Ortsverein die Teilnehmer zu Kaffee und Kuchen ins benachbarte Café Schwarz ein.

Einen Tag zuvor, am Sonnabend, 25. Januar, informiert der Historiker Reimer Möller von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme über den Nazi-Terror in Itzehoe. Möller wird die Anfänge der NS-Zeit ebenso in den Blick nehmen, wie die Endzeit 1945, als es in Itzehoe unter Mitwirkung von lokalen Parteifunktionären noch zu Hinrichtungen wegen nichtiger Anlässe kam, obwohl die Engländer bereits vor der Stadt standen. Beginn ist um 15 Uhr im Café Schwarz.

Im Anschluss an Möllers Vortrag wird der Film „Rosen für den Staatsanwalt“ gezeigt. Die bissige Satire von 1959 mit Walter Giller und Martin Held in den Hauptrollen thematisiert den Umgang mit den NS-Verbrechen in der jungen Bundesrepublik. Bereits in den vergangenen Jahren waren Filmvorführungen Teil der Itzehoer Januar-Gedenktage. Die Resonanz sei so positiv gewesen, dass dies fortgesetzt werde, sagt Rainer Lutz von der Arbeitsgruppe Mahnen.

Am eigentlichen Holocaust-Gedenktag öffnet die Innenstadtgemeinde dann die St. Laurentii-Kirche ab 19 Uhr für eine Gedenkstunde. „Als christliche Gemeinde stehen wir ausdrücklich ein für die unantastbare Würde eines jeden Menschen und für Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte“, sagt Pastorin Wiebke Bähnk vom Kirchenvorstand. Zum Themenkreis Erinnern, Mahnen und um Frieden und Versöhnung bitten seien Redebeiträge der Journalisten Michael Legband und Regina König sowie der Pastoren Bähnk und Felix von Gehren geplant.

Im vergangenen Jahr seien die Gedenktage insgesamt sehr gut besucht gewesen, sagt Rainer Lutz. Er und seine Mitstreiter erhoffen auch in diesem Jahr ein reges Interesse. „Ich denke, wir haben ein Programm, in dem sich viele wiederfinden können“, sagt Lutz.