Maritimes Wochenende in Glückstadt : Drei Tage am Hafen: Segler, Musik und Maritimes

Mit Lampionfahrt, Gaffel-Regatta und Ewer-Markt wird in Glückstadt ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Avatar_shz von shz.de

25. September 2019, 16:56 Uhr

Glückstadt | Von Freitag bis Sonntag ist viel los am Hafen: Ab 20 Uhr finden am Freitag, 27. September, die Lampionfahrt mit Schiffen der Seglervereinigung und des Fischereivereins sowie die Wasserspiele der Feuerwehr statt. Am Abend gibt es zudem ab 21 Uhr ein kostenloses maritimes Konzert mit dem Glückstädter Duo „Jonas und Wiebke“ auf dem Museumsschiff „Greundiek“.

Am Sonnabend, 28. September, folgt das große Gaffelsegeln. Mit dabei ist auch Jürgen Albers. Er nimmt mit der „Frieda“ am „Rhinplaten-Rund“ teil und wird nach der Regatta mit dem 110 Jahre alten Einmast-Segler am Nachmittag zwischen 13.38 Uhr und 15.38 Uhr zusammen mit anderen Gaffelfreunden in den Binnenhafen einlaufen. Dazu gehören nach derzeitigem Stand unter anderem die Tjalk „Hoop of Welvaart, der Besanewer „Johanna“, der Gierkewer „Elfriede“, die Smack „Nellie & Lesli“ sowie der Lotsenkutter „Pilot“.

Die historischen Schiffe bilden die Kulisse am Sonntag, 29. September, für den Ewermarkt, den Albers von 10 bis 17 Uhr organisiert. „Die Eigner der teilweise im Hamburger Museumshafen Oevelgönne liegenden Schiffe haben Keller, Dachböden und Garagen nach schönen maritimen Dingen durchstöbert, die nicht mehr gebraucht werden und wollen diese jetzt verkaufen“, erklärt Albers. Anmeldungen nimmt er noch unter ewer-markt@email.de entgegen. Parallel zum Ewermarkt, der entlang der Kaimauer stattfindet, präsentiert Gastronom Henning Plotz auf der Hafenpromenade und dem Hafenkopf wieder seinen beliebten Bauernmarkt mit vielen regionalen Marktständen.