Überfall in der Blomesche Wildnis : Drei Räuber müssen hinter Gitter

Das Landgericht fällt nach dem Spielhallen-Überfall sein Urteil.

06. April 2018, 05:00 Uhr

,,Krawallbrüder“ steht groß auf Ärmel und Rücken des Kapuzenpullovers eines der drei Täter. Darunter in kleiner Schrift ,,In dubio pro reo“ - im Zweifel für den Angeklagten. Es half nichts. Strafrichter Johann Lohmann und seine Kammer verurteilten die Angeklagten wegen schweren Raubes, begangen in Tateinheit mit räuberischer Erpressung, zu mehrjährigen Freiheitsstrafen. Die drei Männer sollen die Spielhalle am Sperforkenweg am 10. März 2017 überfallen haben.

Für vier Jahre und zehn Monate muss ein 37-Jähriger ins Gefängnis. Der einzig geständige Täter (34) wurde zu viereinhalb Jahren verurteilt. Die Staatsanwälte Janina Plate und Dirk Stücker hatten jeweils fünfeinhalb Jahre gefordert. Ein weiterer 34-Jähriger bekam vier Jahre Haft. Außerdem wurden alle drei Täter zu einem Wertersatzverfall in Höhe von 9800 Euro verurteilt. So hoch war die Beute. Den Angeklagten bleibt das Rechtsmittel der Revision.

Die Landgerichtskammer war überzeugt von der Schuld der drei Räuber. Bewaffnet und maskiert zwangen sie bei dem Überfall die weibliche Aufsicht (34) zur Schlüsselherausgabe, sperrten sie zusammen mit einem Gast in eine Raucherkabine. Mit dem Schlüssel räumten sie die Wechselkasse aus, mit einem Kuhfuß fünf Spielautomaten. Ein Täter zahlte tags drauf 1400 Euro Kleingeld auf sein Konto ein. Im Rahmen einer Telekommunikationsüberwachung hörte die Polizei ihre Gespräche mit. Während der geständige 34-Jährige bereits in Haft sitzt, bleiben die zwei Mittäter bis zur Haftantrittsladung auf freiem Fuß.