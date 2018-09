Drei Metal-Bands in der Lauschbar

von Ludger Hinz

13. September 2018, 15:20 Uhr

Nachdem sie im Frühjahr schon zu einem krachenden Erfolg geworden ist, gibt es nun in der Lauschbar die Fortsetzung: Die „Metal Nacht 2.0“ präsentiert morgen ab 20 Uhr drei Bands aus Norddeutschland. Dabei sind die seit 2014 bestehende Nu-Metal-Formation „Brazing Bull“ aus Itzehoe um Sänger Tim Engel, die fünfköpfige Metalband „Bulldriver“ aus Barlt in Dithmarschen, die 2013 gegründet wurde, und als Headliner die Gruppe „Eruption of Corruption“ aus Hamburg, die seit 2010 besteht und Elemente aus den verschiedensten Genres vermischt.>

Eintritt: 5 Euro (Abendkasse).