Glückstadt : Drei Kitas auf den Weg gebracht

Engpass in der Kinderbetreuung soll beseitigt werden. Politikerinnen arbeiten zusammen.

von Christine Reimers

23. Dezember 2019, 14:29 Uhr

Glückstadt | Mehr Kindergärten für Glückstadt. Was sich einfach anhört, ist in den vergangenen Jahren ein Problem geworden. Eines auf verschiedenen Ebenen. Auch wenn sich jetzt die Stadtvertreter auf einige Varianten einigten, heißt es nicht, dass sofort gebaut werden kann. Im Gespräch sind drei neue Kindergärten: in der Nordmarkstraße, im Tegelgrund und auf der Königskoppel.

Politikerinnen wirken gemeinsam

Beschlossen wurde in der Stadtvertretung ein gemeinsamer Antrag der Arbeitsgruppe um Ebba Okkens-Theuerkauf (CDU), Birgit Steup (Bürger für Glückstadt), Susanne Kreth (Grüne), Katharina Wilke (FDP) und Nicole Evers (SPD). Evers zum Thema Kindergärten: „Die Stadt braucht ein zukunftsweisendes Konzept.“

So sollte zum Beispiel längst in der Nordmarkstraße ein neues Kita-Gebäude gebaut werden. Das jetzige Haus ist nicht mehr zeitgemäß. Erste Pläne wurden verworfen, jetzt könnte gebaut werden, doch die Finanzierung macht Probleme. Denn bauen wollte das Kita-Werk der evangelischen Kirche. Es gab aber kein Geld von der Bank. Die Stadt wollte mit einer Bürgschaft helfen, trotzdem gab es kein Geld. Denn das Grundstück gehört wiederum der Kirchengemeinde Glückstadt. Inzwischen gibt es eine Lösung für den vier Gruppen starken Kindergarten: Die Kirchengemeinde Glückstadt ist bereit, das Grundstück an das Kita-Werk zu verkaufen. Das bestätigt Pastor Stefan Egenberger auf Anfrage.

Kita Nordmarkstraße

Doch bevor in der Nordmarkstraße gebaut werden kann, muss für den Übergang ein Ersatz geschaffen werden. Im Baugebiet Tegelgrund besitzt die Stadt ein Grundstück und tritt dort jetzt auch als Bauherrin auf. Dort soll in Modulbauweise ein Kindergarten mit vier Gruppen entstehen – mit der Option auf zwei weitere Gruppen. Hierfür ist die Ausschreibung bereits beendet, im Januar könnte die Vergabe an eine Firma erfolgen. Das Unternehmen wird dann alles bauen – vom Fundament bis hin zum Aufstellen der Module.

Kita Tegelgrund

Diese Bauten werden dann Übergangslösung für die Kita-Kinder der evangelischen Kinder aus der Nordmarkstraße. Erst wenn sie wieder ausziehen, wird klar sein, wer neuer Betreiber der Kita Tegelgrund sein wird. Weil zu diesem Entscheidungspunkt bereits die Kita-Reform greift, die am 1. August 2020 in Kraft trifft, wird es ein so genanntes Interessenbekundungsverfahren geben. Nach diesem Verfahren wird dann ein Anbieter gesucht.

Kiita Königskoppel

Entschieden ist auch: Die Stadt will einen Kindergarten auf der Königskoppel bauen. Der erste Versuch, einen externen Betreiber und Bauherrn zu finden, scheiterte. Deshalb tritt die Stadt jetzt selbst als Bauherrin auf, um später einen Betreiber zu suchen. An der Königskoppel sind sechs Gruppen geplant. Die Planungskosten für diese Kita von 300.000 Euro sind jetzt im städtischen Haushalt 2020 eingeworben worden. Theoretisch könnte eventuell in 2020 gebaut werden. Eine Erweiterung soll möglich sein.

Der Antrag der Politikerinnen, den Standort Burggraben auszubauen, wurde auf Wunsch von Bürgermeisterin Manja Biel zurückgezogen.