Preisrätsel : Drei Gewinner erhalten großes Gratispaket

Tüten voller Freifahrtchips haben drei Kinder aus der Wilstermarsch gewonnen.

von shz.de

11. Juli 2019, 15:12 Uhr

Wilster | Drei Kinder können sich auf einen Gratisbesuch auf dem Wilster-Jahrmarkt freuen. Sie sind die Hauptgewinner des Jahrmarkträtsels, das in Zusammenarbeit mit unserer Zeitung veranstaltet wurde. Unter 31 Einsendungen mit den richtigen Antworten auf drei Rätselfragen zog Nele Jensen als Kollegin von Marktmeister Lars Bleker die drei Gewinneradressen.

Begeistert sind Jensen und Bleker über die teilweise bunt gemalten oder geklebten Jahrmarktbilder und Bastelarbeiten, auf denen die Kinder die richtigen Antworten notiert hatten. Am Sonntagnachmittag wird der Marktmeister die Hauptgewinne mit Tüten voller Freifahrtchips der Karussells und Verzehrgutscheinen für Eis, Zuckerwaren, gebrannte Mandeln, Crêpes und andere Jahrmarkt-Leckereien an die Gewinner übergeben. Die Übergabe an Josephine Weiß (9) aus St. Margarethen, Leonie Struve (12) aus Wewelsfleth und Corinna Mahlstedt (11) aus Dammfleth findet um 15.30 Uhr auf der Showbühne im Trichtergarten statt.