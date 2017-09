Benefizkonzert : Drei Bands rocken die Mühle

vergrößern 1 von 1 Foto: Kolz 1 von 1

Zum 5. Mal findet am 14. Oktober „Rock in der Mühle“ statt. Dann erklingen harte Bässe im Speicher von „Aurora“, dem 145 Jahre alten Galerieholländer in der Rumflether Straße.

Seit 1981 steht die Getreidemühle unter Denkmalschutz und wird von der alten Betreiberfamilie Martens mit Unterstützung eines Fördervereins nach und nach saniert. Der Verein zur Erhaltung der Rumflether Mühle wollte in diesem Jahr zirka 16 000 Euro investieren. Im Mühlensockel müssen Steine ausgetauscht werden, außerdem steht ein neuer Anstrich auf dem Plan. „Einige Arbeiten wie das Abbeizen sind erledigt, aber wir werden die Fertigstellung wohl in diesem Jahr nicht mehr schaffen“, erklärt Christina Sachse, Vorsitzende des Fördervereins und Tochter des verstorbenen Müllers Hansdelf Martens.

Die jährliche Veranstaltung „Rock in der Mühle“ wird maßgeblich von der Band „Daifly’s Diaries“ initiiert, die ihren Probenraum im alten Speicher hat. Ein Eintritt wird nicht erhoben, aber um Spenden gebeten. Auch der Erlös aus dem Verkauf von Getränken und heißen Würstchen, den die Nachbarn übernehmen, geht zugunsten der Mühle. „Das Konzept hat sich bewährt, durch die Freiwilligkeit ist das Spendenaufkommen größer, als wenn wir Eintritt nehmen würden“, sagt Christina Sachse.

In diesem Jahr treten die Organisatoren mit zwei befreundeten Bands auf. Neben „Daifly’s Diaries“ werden auch „Fool’s Paradise“ aus Dänemark und „Bad Weather Reloaded“ zu hören sein. Die fünf Musiker von „Fool’s Paradise“ spielen fast nur eigene Songs und sind im Norden längst keine Unbekannten. „Bad Weather Reloaded“ kommen aus Heide und spielen Coversong in ihrem eigenen Stil. Die Lokalmatadoren „Daifly’s Diaries“ treten mit ihrem neuen Säger Tobias Preuß auf und präsentieren außerdem auch neue Songs aus eigener Feder.

Für Technik und guten Sound ist Peter Lünstedt verantwortlich. „Rock in der Mühle“ beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Der Singer-Songwriter Sven Kluge wird dann schon mit seiner Gitarre auf den Abend einstimmen.