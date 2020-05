Lästerattacken im Internet : Dreckige Stadt? Brunsbüttels Bürgermeister Martin Schmedtje stellt sich vor Bauhofmitarbeiter

Die Bauhofmitarbeiter sammeln in Corona-Zeiten besonders viel wild entsorgte Abfälle ein.

von Ralf Pöschus

20. Mai 2020, 12:59 Uhr

Brunsbüttel | Ist die Schleusenstadt so dreckig, sind die Grünanlagen in Brunsbüttel so ungepflegt, wie mancher in den sozialen Netzwerken ablästert? Mitnichten, sagen Bürgermeister Martin Schmedtje und Bauamts-Chefin Astrid Gasse übereinstimmend und stellen sich vor den Leiter der städtischen Einrichtung und sein Team.

Die 18 Beschäftigten des Bauhofs, die in der Stadt unterwegs sind, betreuen eine beachtliche Fläche. Dazu gehören 206.000 Quadratmeter Rasen, Wiesen und Sportplatz, 25.000 laufende Meter Buschwerk sowie 20.000 Quadratmeter Beete in Brunsbüttel. Dazu kommen noch verschiedene weitere Aufgaben. Zu denen gehört es auch, Müll aufzusammeln, den rücksichtslose Mitbürger einfach in der Natur entsorgen. Vom täglichen Leeren der Papierkörbe ganz abgesehen.

15 Kubikmeter Unrat kommen auf diese Weise in nur einer Woche zusammen. Und es sei mehr geworden, hat Bauhofleiter Dirk Maier festgestellt. Seit Gastronomiebetriebe zur Schließung verpflichtet waren und Außer-Haus-Verkauf angeboten hatten, habe die wilde „Entsorgung“ von Einweggeschirr zugenommen. Zudem finde sich in den öffentlichen Papierkörben immer wieder Müll, der dort nicht hineingehöre: Schuhe etwa oder haufenweise Kaffeefilter. Und wenn an den von Maier so bezeichneten Hotspots wie dem bei Wohnmobilisten beliebten Parkplatz beim Freibad am Sonntag Papierkörbe voll sind, wird der Müll einfach daneben geworfen. Ein Bauhofmitarbeiter ist allein tagtäglich in Brunsbüttel unterwegs, um weggeworfene Abfälle einzusammeln. Alljährlich gehen alleine dafür durchschnittlich 2000 Arbeitsstunden drauf.

Über Langeweile können die Mitarbeiter des Bauhofs sicher nicht klagen. Aber es mache sich das Gefühl breit, dass sie nicht mal ihre erlaubten Pausen machen dürften, ohne dass es heißt: „Die tun ja nichts“, ärgert sich Bürgermeister Schmedtje: „Wenn die ihre Arbeit machen, ist das ja normal, aber wenn einer mal zwischendurch seinen Rücken streckt – das wird wahrgenommen.“

Und was die Grünpflege betrifft, da hat Dirk Maier durchaus ein Auge auf die geleistete Arbeit. Er sagt angesichts der Personalausstattung: „Man wird nicht viele Flächen sehen, die ungepflegt wirken.“ Ohnehin werde durch Urlaube und Krankheit die Sollstärke seines Teams oft unterschritten. Astrid Gasse zeigt daher Verständnis: „Man kann nicht überall gleichzeitig sein.“

Martin Schmedtje weiß bei der personellen Ausstattung, dass in der Vergangenheit bei den Haushaltsberatungen der Bauhof „sehr gelitten“ habe. Der Verwaltungschef betont im gleichen Atemzug, dass Outsourcing, die Fremdvergabe von Bauhofleistungen, keine Lösung sei – zum Nulltarif gebe es die ohnehin nicht.

Sein Rat an diejenigen, die sich auf Facebook und Co über das Stadtbild auslassen: „Statt an die Tasten zu eilen und es zu posten, wenn mal etwas herumliegt, dies lieber aufheben und in den Abfallkorb stecken.“ Letztlich sei die Stadt doch ein Gemeinwesen, zu dem jeder sein Teil beitragen sollte.