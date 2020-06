Konserven-Boom wegen Corona : Dosenmillionäre aus Dägeling

Die Produktionszahlen bei Trivium Packaging sind deutlich gestiegen. Das Unternehmen hat an die Tafel Itzehoe gespendet.

von Andreas Olbertz

17. Juni 2020, 17:01 Uhr

Dägeling | „Trivium kennt kein Mensch“, weiß Thomas Münster: „Wir sind ja nur der Dosenhersteller.“ Münster muss es wissen, denn er leitet das Dägelinger Werk von Trivium – bis zu 200 Millionen Dosen werden bei ihm jedes Jahr hergestellt. Wer beim Discounter eine Fertigsuppe kauft, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit eine seiner Dosen in der Hand.

Trivium ist ein amerikanisches Verpackungsunternehmen. Wessel Dosen ist in der Region hingegen immer noch ein Begriff – nach zahlreichen Verkäufen beziehungsweise Übernahmen ging das Itzehoer Unternehmen 2019 in dem Konzern auf.

Seine Ursprünge hat das Unternehmen auf der Burg in Itzehoe. Vermutlich ging es von dort zum Brookhafen und Mitte der 50er Jahre schließlich in die Gasstraße. „Da waren wir zu Spitzenzeiten mehr als 270 Leute“, blickt Münster auf erfolgreiche Jahre zurück. Irgendwann habe es von der Stadt Auflagen für die Lackiererei gegeben. Da wurde diese nach Erftstadt verlagert und die ersten Arbeitsplätze gingen verloren. 2007 folgte die Werkschließung in Itzehoe. Zu dem Zeitpunkt arbeiteten dort noch gut 100 Menschen.

Die Produktion wurde in das ehemalige Fertigwarenlager nach Dägeling verlegt. Weil dort die modernsten Maschinen zum Einsatz kommen, reicht ein Personalstamm von nur noch 35 Leuten. Sie produzieren jedes Jahr 180 bis 200 Millionen Dosen. Der überwiegende Teil davon geht an einen Großlieferanten in Bremen, der damit den Suppenhersteller Pottkieker beliefert. In Norwegen wird das Premium-Tierfutter Rinti in Dosen aus Itzehoe abgefüllt. Arla, der dänische Lebensmittelhersteller, füllt spezielle Sahne mit Honigaroma für den arabischen Markt in kleine Büchsen aus Itzehoe. Allein zwei Millionen Dosen gehen an die Bäckerei Mestemacher in Gütersloh, die darin haltbares Brot verpackt.

Wegen Corona brummt das Geschäft in diesem Jahr besonders. 88 Millionen Dosen in den ersten fünf Monaten des Jahres – klingt nicht spektakulär, ist aber Rekord. „Das haben wir noch nie gehabt“, sagt Werkleiter Münster. Eigentlich weist das Frühjahr regelmäßig ein Produktionsloch auf. Erst im August steigt der Bedarf regelmäßig wieder – dann muss die Ernte eingedost werden. Wegen Corona ist dieses Jahr alles anders. Münster: „Im März und April hatten wir ein Plus von 16 Millionen Dosen. Die Regale waren ja tatsächlich leer und unsere Kunden mussten ihre Lager wieder auffüllen.“

Diese hohe Nachfrage lässt sich nicht einfach damit befriedigen, dass die Maschinen etwas schneller laufen. „Da mussten wir unser Personal strecken, auf Dreischichtbetrieb gehen und am Wochenende arbeiten“, erklärt Münster: „Die Mitarbeiter haben toll mitgezogen.“ Auch technisch sei alles ohne Pannen glatt gelaufen.

In der Branche werden jetzt bereits Vorkehrungen getroffen. Sollte es im Herbst zur befürchteten zweiten Welle mit Corona kommen, wollen die großen Lebensmittel-Ketten vorbereitet sein und verlangen von ihren Lieferanten entsprechende Vorratshaltung – und dafür würden Dosen gebraucht. Münster hat da so seine Zweifel, ob die Nachfrage wirklich nochmal deutlich steigen wird: „Die Leute haben sich doch jetzt erstmal eingedeckt. Die Konserven halten zwei Jahre.“

Die Dosen werden in Itzehoe nur hergestellt, andernorts gefüllt und verschlossen. Doch jetzt gab es in Dägeling auch Paletten mit gefüllten Dosen. Der Konzern Trivium hat mit Hilfe seiner Kunden Konserven an die Tafeln der jeweiligen Standorte gespendet. So freuten sich die Mitarbeiter der Itzehoer Tafel über jeweils 5000 Dosen Fisch und Brot.