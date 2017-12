Ortschronik Vorgestellt : Dorfgeschichte auf 293 Seiten

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Jetzt hat auch die Gemeinde Landrecht ihre gedruckte Dorfgeschichte. Rechtzeitig vor Weihnachten ist die Ortschronik fertig geworden. Erstellt wurde sie von Amtsmitarbeiterin Dagmar Krause. „Das war schon eine Herausforderung“, berichtet sie von einer sechs Jahre dauernden Recherche, für die es jetzt aber auch viel Anerkennung nicht nur von Bürgermeister Claus Bracker gab: „Sie hat damit sehr viel Arbeit gehabt. Kein Weg war ihr zu weit.“

Die Idee zu dem heimatgeschichtlichen Werk hatte noch Altbürgermeister Paul Harder. Bracker: „Die Gemeindevertretung hat dem sofort einhellig zugestimmt.“ Dann begann die Puzzlearbeit.

Mit tatkräftiger Unterstützung durch Amtsarchivarin Karin Schröder durchforstete Dagmar Krause alte Unterlagen und Protokolle, besuchte das Landesarchiv, unternahm ausgedehnte Dorferkundungen und sprach vor allem mit vielen Menschen. Eine besondere Herausforderung war die Entzifferung alter Unterlagen. Vieles war noch in deutscher Schreibschrift oder in Sütterlin verfasst und musste erst einmal übersetzt werden. In den sechs Jahren hat Dagmar Krause neben unzähligen Dokumenten und Erinnerungen auch eine Fülle von historischem Bildmaterial zusammengetragen, das den nachhaltigen Wandel der Gemeinde in ihrer wohl mehr als 800-jährigen Geschichte interessant und unterhaltsam darstellt. Wie schnell das mit dem Wandel gehen kann, macht Claus Bracker deutlich. In der druckfrischen Chronik sind noch sechs Milchbauern aufgelistet, aktuell sind es nur noch drei.

Spannend für Alt- wie für Neubürger, aber auch für alle Umlandbewohner dürften die zum Teil so gar nicht offensichtlichen engen Verflechtungen mit der Stadt Wilster sein. Selbst Einheimische können bis heute nicht an jeder Stelle die genauen kommunalen Grenzen ziehen. Tatsächlich stehen weite Teil von Wilster heute auf ehemaligem Landrechter Grund und Boden. Das Gemeindegebiet umfasste einst zum Beispiel den Vorplatz vom Colosseum und den Standort des Wilsteraner Bahnhofs. Die letzten großen Umgemeindungen gab es vor fast 100 Jahren. Aber auch auf anderem Gebiet hatte Landrechter Terrain massive Auswirkungen auf Wilster, so als im September 1920 der Frachtsegler „Pirat“ in der damaligen Kasenorter Tunnelschleuse stecken blieb und sich die Tore nicht mehr schließen ließen. Weite Teile des Stadtgebiets versanken unter den Fluten der Au. Die Wilstersche Zeitung konnte der Katastrophe aber sogar noch etwas Positives abgewinnen. So seien mit der Überschwemmung auch Mäuse, Maulwürfe und Hamster aus den Gärten verschwunden.

Sehr enge Verbindungen pflegten die Landrechter seit jeher auch mit dem Nachbarort Stördorf. Einst bildeten die beiden Gemeinden sogar eine eigene Verwaltungseinheit mit eigenem Amtsvorsteher.

Breiten Raum nimmt in der Chronik natürlich die die Region prägende Landwirtschaft ein. Der Sprachwissenschaftler und selbst Landrechter Jürgen Ruge hat dazu einen interessanten Beitrag über die Wechselwirkungen von Platt- und Hochdeutsch am Beispiel der bäuerlichen Milchwirtschaft geschrieben. Politik, Verwaltung, Feuerwehr, Verkehrswege, Entwässerungen und das Leben in der Gemeinde runden das von den Glückstädter Werkstätten gedruckte Gesamtwerk ab, das auch persönliche Beiträge einiger Eigentümer von alten Hofanlagen beinhaltet. Das Titelbild zeigt übrigens den Hof von Ariane Barth. Bemerkenswert auch: In Landrecht wirkten einst zahlreiche Gewerbetreibende, vom Binnenschiffer bis zum Kolonialwarenhändler. „Wenn das hier nicht aufgeschrieben worden wäre, wüsste das später keiner mehr“, macht Gemeindevertreterin Vera Carstens die Bedeutung solcher Ortschroniken für nachfolgende Generationen deutlich. Gemeinsam mit Bürgermeister Claus Bracker und seinem Stellvertreter Jürgen Paeger nahm sie die druckfrischen Exemplare in Empfang. „Ein tolles Werk und sehr anschaulich“, findet auch Heiko Wiese. Nach Einschätzung des Leitenden Verwaltungsbeamten kann die Chronik eigentlich nur zur Pflichtlektüre für alle Landrechter und auch die Bewohner drumherum werden. „Landrecht im Wandel der Zeit“ gibt es jetzt für 25 Euro im Amt Wilstermarsch, bei Bürgermeister Claus Bracker und in der Buchhandlung von Antje Bunge.