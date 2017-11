Handball : Doppelter Heimspieltag

vergrößern 1 von 1 Foto: oj 1 von 1

von Michael Lemm

erstellt am 02.Nov.2017 | 10:23 Uhr

Sowohl die Männer als auch die Frauen des MTV kämpfen dabei gegen Hamburger Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Oberliga Frauen

MTV Herzhorn (10./6:8) – FC St. Pauli (5./10:4). Keine leichten Voraussetzungen für die Partie hat MTV-Coach Olaf Winter: Die Liste der ausfallenden Spielerinnen ist derzeit fast ebenso lang wie die Zahl der Namen, die eingesetzt werden können. „Mit voller Kapelle und mit Backe an den Händen habe ich mir in eigener Halle gegen die St. Pauli-Frauen schon etwas ausgerechnet“, sagt Winter. „Aber nun müssen wir mal sehen, was jetzt dabei herauskommt.“ Der Versuch, die Partie auf einen anderen Termin zu verlegen, schlug fehl. Neben den langzeitverletzten Carina Lipp und Joele Riedeberger fallen ebenfalls aus Verletzungsgründen Verena Wagner, Svenja Mevert, Sarah Baudzus und aktuell auch Elina Hesse sicher aus. Elina Hesse hatte sich beim letzten Spiel in Reinfeld eine starke Prellung im Fuß zugezogen. Der befürchtete Bruch bestätigte sich zum Glück nicht. Fraglich war gestern noch der Einsatz von Rückraum-Spielerin Maike Langenberg. Sie hatte sich ebenfalls in Reinfeld eine Prellung im Leistenbereich zugezogen – eine eingehende ärztliche Untersuchung stand noch bevor. So wird Winter versuchen, die beiden A-Jugendlichen Janne Claußen und Annabell John in den Liga-Kader aufrücken zu lassen, damit auch den verbliebenen Stammkräften mal eine Verschnaufpause gegönnt werden kann. Auf der Gegenseite gibt es übrigens ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten: St. Paulis Coach heißt Ralf Kardel, und der kennt einige Herzhornerinnen noch aus eigener Trainerzeit beim MTV (Sbd., 19.30 Uhr).

Oberliga Männer

MTV Herzhorn (11./4:10) – SG Hamburg-Nord (4./8:6). Eine schmerzliche 24:32-Schlappe hatten die Herzhorner jüngst gegen den Dithmarscher Aufsteiger Weddingstedt/Hennstedt/Delve kassiert. Das Herzhorner Hauptproblem war die fehlende Geschlossenheit in der Abwehr. „Dabei ist doch gerade eine kompakte Abwehrleistung die Basis für unser Spiel“, mahnt MTV-Trainer Manfred Kuhnke. „Da müssen wir ganz schnell wieder hinkommen, und ich hoffe, dass gerade die älteren Spieler in dieser Hinsicht vorangehen.“ Eine starke Abwehr zu stellen wird gegen die technisch starken Hamburger ganz sicher von Nöten sein. Aber auch im Angriff braucht der MTV Herzhorn eine konzentrierte Leistung, um die Gäste nicht zum schnellen Gegenstoß einzuladen.

Allerdings muss der Herzhorner Trainer auf Hendrik Meyn wegen Krankheit verzichten. Auch der Einsatz von Birger Dittmer ist äußerst fraglich, nachdem er sich beim Fußballspielen eine Schienbeinverletzung zugezogen hat.

Coach der SG Hamburg Nord ist übrigens der im Hamburger Handball als A-Jugend-Verbandscoach bestens vernetzte Ex-Profi Adrian Wagner. (Sbd., 17.30 Uhr).