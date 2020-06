Doppelter Ärger für Autobesitzer

Avatar_shz von nr

08. Juni 2020, 15:29 Uhr

Itzehoe | Ein Auto mit eingeschlagener Scheibe in der Brunnenstraße. Am Sonnabendmorgen wurde es gemeldet, passiert ist es wohl in der Nacht zuvor. Im Auto fanden Polizisten einen Stein und eine Geldbörse. „Ob aus dem Portemonnaie etwas fehlte, ließ sich bis jetzt nicht ermitteln“, sagt Polizeisprecherin Merle Neufeld. „Nebenbei“ stellten die Beamten fest, dass der Chevrolet zur Entstempelung ausgeschrieben war, weil kein Versicherungsschutz bestand. So wurde der Halter nach dem Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.



>Hinweise: 04821/6020.