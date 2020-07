Krempdorf : Dörte Harms ist seit 30 Jahren Bürgermeisterin

Ehrung für Dorfchefin und auch für Thies Lange.

von Christine Reimers

21. Juli 2020, 16:15 Uhr

Krempdorf | Seit 30 Jahren ist Dörte Harms (67) Bürgermeisterin von Krempdorf. Seit 25 Jahren ist Thies Lange (57) ihr Stellvertreter. Sie gratulierten sich gegenseitig auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. Es gab zudem Urkunden und Geschenke.

Thies Lange erinnerte zunächst an die Anfänge der Kommunalpolitikerin. 1986 – „im Jahr von Tschernobyl“ – wurde sie in den Gemeinderat gewählt. „Du hast dich bis 1990 warm gelaufen, um dann den damaligen Bürgermeister Bernhard Sommer abzulösen“, sagte Lange. Seine Rede hielt er auf plattdeutsch. In der Zeitung stand die Überschrift: „Eine Frau greift nach der Macht.“ Er kenne keine Bürgermeisterin, die so lange im Amt ist wie Dörte Harms, sagte Lange angesichts der 30 Jahre. Sie stehe für Recht und Gerechtigkeit. „Du bist aber auch streitbar.“

Das stellte sie bereits in ihrer ersten Amtszeit unter Beweis. Und es kam gleich eine große Aufgabe auf die damals junge Bürgermeisterin zu, die als Lehrerin in Krempe arbeitete und auf dem eigenen Obsthof: Anfang der 90er Jahre drohte, dass Krempdorf zu einer Hafenschlickdeponie werden sollte – für jährlich 300 000 Tonnen anfallenden Hamburger Hafenschlick. In Krempdorf waren dafür 88 Hektar vorgesehen.

Auch andere Gemeinden waren betroffen, Dörte Harms organisierte erfolgreich den Widerstand. Dem damals amtierenden Ministerpräsidenten Björn Engholm überreichte sie eine Petition. Ob das half, ist nicht überliefert, denn er trat drei Tage später von seinem Amt zurück. Doch dort, wo der Hafenschlick einst hin sollte, stehen heute Windkraftanlagen.

Thies Lange erinnerte daran, dass Dörte Harms „die Ortsentwässerung angeschoben hat“. Das sie Krempdorf mit dem Breitbandanschluss in die „moderne Digitale“ geführt hat und dass sie in vielen Gremien aktiv war und ist. Und Lange erinnerte daran, das sie 2005 vom damaligen Ministerpräsidenten Peter Harry Carstens das Bundesverdienstkreuz überreicht bekam.

Dörte Harms zu den 30 Jahren als Dorfchefin: „Es war eine schöne Zeit.“ Sie wiederum dankte dann ihrem Stellvertreter für die vergangenen 25 Jahre, die sie zusammengearbeitet haben – auch auf plattdeutsch. „Gut, dass wir Dich haben“, sagte sie dazu, dass Thies Lange ein „Zugereister“ aus dem Nachbardorf Elskop ist. Der Landwirt wohnt und arbeitet seit 1992 in Krempdorf. „Du bist immer einer, der ein klares Wort sagt“, sagte Dörte Harms. Und sie freue sich, dass er jetzt auch für die CDU-Kreistagsabgeordneter ist. „Du siehst immer klar, worum es geht. Ich konnte mich immer auf Dich verlassen.“

So wie er ihr vorher eine Urkunde übergeben hatte, übergab sie ihm auch eine. Sowohl Dörte Harms als auch Thies Lange gehören der Kommunalen Wählervereinigung an.