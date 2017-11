Traditions-Schifffahrt : Doch kein Aus für „Rigmor“ und Co.?

vergrößern 1 von 4 Foto: sh:z 1 von 4





von Christine Reimers

erstellt am 18.Nov.2017 | 08:00 Uhr

Der historische Zollkreuzer „Rigmor“ ist ein visueller Höhepunkt im Glückstädter Hafen, ein echter Hingucker. Auf ihm finden Hochzeiten statt und es werden Ausfahrten angeboten. Jetzt drohte dem Segler durch scharfe Sicherheitsrichtlinien das Aus. „Dass die Sicherheitsrichtlinie nun doch, ohne Konsensfindung mit den Betroffenen, in Kraft gesetzt wird, ist ein weiteres Beispiel einer inkompetenten Verkehrspolitik“, sagte Alexander Nürnberg, Vorsitzender des „Rigmor“-Vereins, vor zwei Tagen. Gestern wurde er von der Nachricht überrascht, dass sich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident, Daniel Günther (CDU), einmischt.

„Durch sein konsequentes Einschreiten hat Daniel Günther das Inkrafttreten der Sicherheitsrichtlinie zum 1. Januar 2018 tatsächlich verhindert“, sagt Nürnberg. „Das findet meine große Anerkennung. Dies zeigt, wie unzureichend die Unterstützung der Traditionsschiffe durch die vorherige Landesregierung war.“ Wenn die Arbeitsgruppe, die sich Montag, 20. November, treffen soll, kompetent besetzt sei und das Thema Sicherheit von Traditionsschiffen positiv begleitet werde, erscheine eine vernünftige Lösung zur Saison 2018 möglich. „Insgesamt eine unerwartet positive Entwicklung und ein erster Schritt in die richtige Richtung.“

Die „Rigmor von Glückstadt“ wurde 1853 in Glückstadt als Zollkreuzer gebaut und ist das ältesten, hölzerne, fahrtüchtige Segelschiff Deutschlands. Um das Schiff zu erhalten, wurde in den 90er Jahren ein Förderverein gegründet. Mitglieder organisieren Fahrten, um die Instandhaltung bezahlen zu können. Zudem hat der Verein 2004 die Slipanlage mit Grundstück am Hafenkopf von der Stadt Glückstadt gepachtet.

Das, was an Sicherheitsverordnungen gefordert wird, würde zusätzliche Kosten bedeuten, sagt Nürnberg. „Diese erschweren den Erhalt dieses Kulturgutes.“ Und es würde ein noch größeren Aufwand für die ehrenamtlichen Besatzungen bedeuten, um die erforderlichen Ausbildungen nachzuweisen. Nürnberg: „Zweifelhaft ist, ob durch diese zusätzlichen Ausbildungsnachweise die ohnehin vorhandene, hohe Qualifikation verbessert wird. Auch hier fehlt jeder Nachweis.“ Die geforderten baulichen Veränderungen bezeichnet Nürnberg zudem als „sinnlos“ , die Sicherheitsausrüstung als überzogen.

Kritischer sieht es Ulrich Grobe vom Trägerverein des Elmshorner Traditionsschiffes Ewer „Gloria“. Ein Schiff, das im Sommer häufig mit Gästen nach Glückstadt kommt. Die neue Verordnung sei unterschrieben, sagt Grobe. „Jetzt noch darüber sprechen zu wollen, dass nützt nichts mehr.“ Außerdem werde die Regierung in Kürze ausgetauscht. Grobe macht sich für seinen Verein keine Hoffnung.

Fünf Jahre lang können die Vereinsmitglieder noch weitermachen. „Wir waren schlau genug und haben rechtzeitig unsere Fahrgenehmigung erneuert.“ Dafür gäbe es fünf Jahre Bestandsschutz. „Dann ist Schluss. Die geforderten technischen Umbauten sind absurd. Das Schiff würde bis zur Unkenntlichkeit umgebaut.“ Zudem werde der Verein bis zur Handlungsunfähigkeit mit Bürokratie überzogen. „Das lässt sich nicht darstellen.“ Die „Gloria“ ist ein einmastiger Frachtewer mit Gaffelsegeln, als Giek-Ewer getakelt. Ein Traditionsschiff für 21 Passagiere unter Motor oder 16 Passagiere unter Segel. Grobe weist daraufhin, dass nur Vereine Traditionsschiffe betreiben dürfen.

Das ist der Punkt, der Günter Klingbeil Sorgen macht. Der Glückstädter organisiert seit vielen Jahren im Herbst das „Gaffelsegeln“. Dann kommen zahlreich historische Schiffe nach Glückstadt, um an einer Regatta teilzunehmen. Es werden nach der neuen Verordnung dann wohl nur noch die Privaten kommen. „Es trifft die großen schönen Schiffe, die dann nicht kommen“, sagt Klingbeil. Torsten Fischer, als Stadtwerke-Chef für den Betrieb des Binnenhafens zuständig, will abwarten: „Der Ministerpräsident will jetzt das Schlimmste verhindern.“