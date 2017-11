Premiere im Theater Itzehoe : Diven mit Unterhaltungsgarantie

vergrößern 1 von 1 Foto: Johannsen 1 von 1

von Peter A. Kaminsky

erstellt am 07.Nov.2017 | 11:25 Uhr

„Jetzt erst recht!“ nennt der Damen-Likör-Chor, in Hamburg eine Szene-Größe, sein Programm, mit dem er bei seinem hiesigen Erstauftritt das Theater schon ganz gut füllte. Was denn „Jetzt erst recht!“? Singen oder Saufen? Letzteres gehört zum Image der (mindestens) 20 Damen, die das Klischee, ohne Alk ginge bei ihnen gar nichts, so richtig überstrapazieren. Na ja, der Chor-Name spricht Bände, könnte man da nüchtern lästern. Aber als Mann hat man es bei diesen Damen nicht leicht. Nicht nur, dass sie sich in allen Feinheiten des Klischees vom tumben Mann auskennen und stammtischreife Witze erzählen, nein, sie wissen auch, wie man den Geschiedenen entsorgt und Fußballer demotiviert.

Das alles singen sie. Und zwar nicht schlecht. In den beiden ernsten Liedern ihres ansonsten sehr lustigen Konzerts zeigen sie, dass sie sich auch mit rhythmisch vertrackten Sequenzen und schwierigen Dissonanzen auskennen. Da wandeln sich dann für Momente die angeblich angeschickert trällernden Diven zu echt guten Sängerinnen. Sie bieten gekonnten Chorgesang. Dafür sorgen vor allem zwei Männer: der Pianist Jörg Hochapfel, von den Damen respektlos „Pianeur“ genannt, der alle Chor-Unsauberkeiten elegant überspielte. Und der Chorleiter Dietmar Loeffler, der von seinen Likördamen den Künstlernamen Diego Ocean verpasst bekam; denn er kennt sich im Meer der Musik aus und weiß in den Untiefen der Sopranhöhen raffiniert zu navigieren. Von der chorüblichen Selbstironie lässt er sich selbst auch mitreißen. Sein Auftritt im rosa Rüschenhemdchen und sein Sex-Appeal-Solo sind echte Hingucker.

Stichwort Selbstironie: Die Damen nehmen sich natürlich auch selbst auf die Schippe. In den Liedern geht es um Zickenkrieg, um hängende Brüste, dralle Mieder („Die Wülste der Frau sind unantastbar“), Abstellstrategien für die eigenen Kinder, Männer in Callcentern und immer wieder um Sex. „Wir sind kein Chor, sondern eine Selbsthilfegruppe.“ Das geben sie freiwillig zu, teils frivol, teils schlüpfrig, meistens aber mit augenzwinkerndem Witz. Das spontane Pauseninterview, das zwei Chorschönheiten in extravagantem Rot unserer Zeitung gewährten, ließ tiefe Einblicke in das Chor-Innere zu: Das Image vom Zickenkrieg stimme, sie probten wöchentlich mindestens drei Stunden, bei ihnen sängen eine Super-Choreographin mit und eine geniale Textdichterin (Ruth Toma), die Nachrichten auf ihrer (amüsanten) Homepage seien nicht gefälscht und sie heckten ihre Arrangements, Choreografien und Kostüme gemeinsam aus.

So entstehen natürlich trotz oder wegen des Probenlikörs Schnapsideen. Die entwickelt vor allem die Moderatorin Jutta Jahnke so überzeugend, dass Mann der Mär von den pfirsichhäutigen Traumkörpern der Damen glatt Glauben schenken mag. Na gut, ganz ohne verpönten Sexismus: Sie sind schon ein Augenschmaus, die Damen. Sie singen so gut, dass sie auch Bach oder Charpentier oder Cherubini könnten, aber zu ihrem selbstgewählten Image gehört eben Chartreuse verte, Likör mit Volldröhnungsgarantie. Und Unterhaltungsgarantie. Diese Image-Mischung gab – jetzt erst recht! – einen amüsanten Konzertabend, wenn Frau und Mann nichts ernst nahmen.