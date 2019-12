Planungen für Anschnitt angelaufen : Dithmarscher Kohltage werden erstmals an zwei Orten eröffnet

Das kulinarische Spektakel steigt im kommenden Jahr am 22. September in Neuenkirchen und Heide.

Avatar_shz von shz.de

16. Dezember 2019, 16:40 Uhr

Heide | Das Ereignis ist noch in weiter Ferne. Doch die Planungen für die nächsten Dithmarscher Kohltage sind bereits angelaufen – mit einem neuen Konzept. Das Amt Heider Umland und die Stadt Heide eröffnen gemeinsam das kulinarische Ereignis am 22. September 2020. Erstmals wird die Veranstaltung geteilt und an zwei Orten durchgeführt. Während der Kohlanschnitt auf dem Hof der Familie Piening in Tiebensee bei Neuenkirchen statt, wird das Anschnittfest auf dem Heider Marktplatz begangen.

Es sind die Kohltage, die Dithmarschen bundesweit zu Bekanntheit verholfen haben. Jedes Jahr strömen im September neben den Einheimischen auch zahlreiche Urlauber zu den Veranstaltungen im gesamten Kreis. Am Beginn steht der traditionelle Anschnitt des Gemüses auf einem landwirtschaftlichen Hof. Dieses Ereignis gleicht einem Volksfest und leitet die Ernte ein.

Kamen zur Premiere 1987 auf dem Versuchsfeld der Gemüsezucht-Genossenschaften in Marne (heute Rijk Zwaan Marne) zunächst eine handvoll Leute, waren es bald darauf schon rund 100. Inzwischen wollen bis zu 5000 Gäste das Spektakel erleben. Doch das öffentliche Echo hat auch seine Schattenseite. „Der hohe Aufwand kurz vor der Ernte schreckt Betriebe ab“, sagt Helge Haalck, Vorstandsmitglied des Vereins zur Förderung Dithmarschens und Geschäftsführer von Dithmarschen Tourismus. „Dazu kommen umfangreiche Auflagen für Brandschutz und Rettungswege. Das ist für die meisten so nicht machbar. Schließlich verfügten viele Höfe nicht über den Platz, um tausende Menschen aufzunehmen.“

Auch aus diesen Gründen habe man zu einem anderen Ablauf gefunden, betont Hartmut Busdorf, Amtsvorsteher der Region Heider Umland. Das Kirchspiel Heider Umland ist 2020 turnusgemäß mit dem Kohlanschnitt an der Reihe. Allerdings sei in diesem Amt der Kohlanbau nicht so verbreitet und die meisten Betriebe könnten für das Fest kaum mehrere tausend Gäste beherbergen. Weder über den Verein zur Förderung Dithmarschens noch über die Verwaltung konnte ein Hof für das kompakte Kohlanschnittsfest gefunden werden. Daher haben sich der für die Durchführung des Kohlanschnitts zuständige Verein zur Förderung Dithmarschens und die Organisatoren aus der Region Heide zum Kompromiss entschlossen.

Nach dem für geladene Gäste anberaumten Kohlanschnitt auf dem Anwesen der Familie Piening in Tiebensee wird zum Anschnittfest in der Heider Innenstadt gebeten, wo der Marktplatz den benötigten Raum bietet.

„Die Stadt Heide und das Amt unterstreichen damit ihre ohnehin schon sehr enge Zusammenarbeit, die bereits durch das Stadt-Umland-Konzept gelebt“, erklärte Heides Bürgervorsteher Michael Stumm.