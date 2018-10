Wildwochen in der Region : Dithmarscher Jäger bitten zu Tisch

Am Sonnabend starten die Wildwochen in Brunsbüttel.

von shz.de

16. Oktober 2018, 10:40 Uhr

Zum 16. Mal organisieren die Kreisjägerschaften Dithmarschen Nord und Süd gemeinsam mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Dithmarschen die Wildwochen durch.

„Angefangen haben einige jagende Küchenchefs“, erinnert Michael Timmermann von der Jägerschaft Dithmarschen-Süd. Mittlerweile führt die kulinarische Reise durch ganz Dithmarschen, an der sich in diesem Jahr 18 Gastronomiebetriebe beteiligen. Serviert wird Wild aus der Region, frisch und gesund. „Das Fleisch ist gut bekömmlich und niemand braucht Angst vor einem speziellen Wildgeschmack haben,“ betont Silke Martens.

Die Wirtin vom Hotel Zur Traube in Brunsbüttel beteiligt sich zum dritten Mal an den Wildwochen und freut sich, dass die Eröffnungsveranstaltung erstmals im Süden Dithmarschens stattfindet stattfindet. Am Freitag, 19. Oktober, werden die Gäste um 19 Uhr in ihrem Saal von den Vorsitzenden der Kreisjägerschaften, Axel Claußen für Dithmarschen-Nord und Volker Lorenzen für Süd-Dithmarschen, begrüßt. Silke Martens stellt nach dem Signal „Begrüßung“ der Jagdhornbläser das Wildbuffet vor. „Wir werden Hirsch, Wildschwein, Reh und Ente in unterschiedlichen Zubereitungen mit klassischen Beilagen servieren“, verrät sie.

„Dithmarschen ist ein Niederwildrevier, zum Beispiel für Hasen, Gänse und Fasane, die aber erst im November geschossen werden“, erklärt Michael Timmermann. Im Bereich Albersdorf findet sich vereinzelt auch Schwarzwild. Zu den Wildwochen sind nicht nur Jäger und Wild-Freunde eingeladen. „Auch Nichtjäger sind uns willkommen.“