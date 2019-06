Konzert in Itzehoe : Dithmarscher feiern Premiere ihrer CD

Die Band Bulldriver lädt zur Release-Party in die Lauschbar ein.

von Ludger Hinz

04. Juni 2019, 12:55 Uhr

Itzehoe | In einem Tonstudio in der Eifel haben sie ihre Mini-CD aufgenommen – nun stellen Bulldriver aus Barlt in Dithmarschen ihren ersten Tonträger vor. Am Freitag, 7. Juni, ab 20 Uhr haben sie zur „EP-Release-Party“ noch zwei weitere befreundete Bands in die Lauschbar eingeladen. Ab 20 Uhr sorgen neben Bulldriver auch die Itzehoer Bands Brazing Bull mit Nu Metal sowie Royal Remains mit Rock/Alternative für rockige Töne. Dazu haben alle Gruppen ihr Merchandise- Material dabei und stehen für Autogrammstunde und „Meet & Greet“ zur Verfügung. Der Eintritt zum Konzert ist frei.