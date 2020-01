Heide : Dithmarschens Neujahrs-Baby heißt Tilla

Insgesamt kamen in der Neujahrsnacht und am Morgen des 1. Januar drei Kinder in den Westküstenkliniken in Heide zur Welt.

02. Januar 2020, 13:23 Uhr

Heide | Um 2.49 Uhr in der Neujahrsnacht erblickte Tilla Neele Means im Geburtszentrum der Westküstenkliniken in Heide das Licht der Welt. Sie wog bei ihrer Geburt 3270 Gramm bei einer Größe von 51 Zentimetern. Insgesamt kamen in der Neujahrsnacht und am Morgen des 1. Januar drei Kinder in Heide zur Welt. Tilla Neele ist das erste Kind von Merle und Steven Means aus Friedrichstadt.