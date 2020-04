Fachleute gesucht : Dithmarschen startet in die Kohlsaison: Landwirt findet Helfer über Facebook-Aufruf

Derzeit kommen die Setzlinge kommen in den Boden, aber der Erntebeginn in 80 Tagen bereitet Sorgen.

von Sönke Rother

06. April 2020, 15:29 Uhr

Kronprinzenkoog/Heide | Für Harm Feil, Landwirt mit 200 Hektar Gemüseanbaufläche in Dithmarschen, begann am Sonntag die Kohlsaison. Auf einem Acker im Kronprinzenkoog wurden die ersten Setzlinge gepflanzt. Allerdings hat die Corona-Krise auch in der Landwirtschaft deutliche Zeichen hinterlassen.

Das Team von Harm Feil sieht in Virus-Zeiten anders aus sonst: „Meine Helfer kommen normalerweise aus Stettin. Einzelne würden wohl kommen, viele wollten aber auch bei ihren Familien bleiben“, sagt der Kohlbauer. Und so machte er aus der Not eine Tugend und suchte per Facebook nach Pflanzhelfern. „Ich hatte enormen Zulauf, in drei Tagen haben sich 20 Leute gemeldet, aus denen ich die geeigneten ausgesucht habe.“ Und am Sonntag haben diese dann erst mal „ganz gemütlich angefangen“, berichtet Feil.

Das Problem, in Corona-Zeiten die entsprechende Anzahl an geeigneten Ernte- oder Pflanzhelfer zu bekommen, ist landesweit bekannt. Die Bundesregierung hat daher beschlossen, den Einreisestopp für ausländische (Saison-)Arbeitskräfte teilweise aufzuheben. Im April und im Mai dürfen jeweils 40.000 Saisonarbeiter unter kontrollierten Bedingungen einreisen. Allerdings sei die Reisebereitschaft deutlich vermindert. Zudem sind dabei zahlreiche Auflagen zu beachten.

Feil lässt seine Stamm-Mannschaft in Polen auch in der Krise nicht im Stich. Freiwillig unterstützt er einige von ihnen finanziell, damit sie auch ohne die Saisonarbeit in Dithmarschen über die Runden kommen. Große Hoffnung setzt der Landwirt darauf, dass die Helfer zur Erntezeit wieder einreisen dürfen. „Da zählt dann wirklich die Erfahrung, den Kohl gut vom Feld zu bringen“, erklärt der 37-Jährige.

Wenn der Kohl vom Feld muss, braucht es echte Fachleute. In etwa 80 Tagen wird der erste Kohl erntereif. Und auch jetzt, mit der Hilfe durch Schüler, ist die nahe Zukunft ungewiss. „Mit den Schülern, die jetzt bei mir arbeiten, ist es enorm schwer zu planen.“ Man wisse nicht, wann der Schulbetrieb nach den Ferien wieder aufgenommen wird. Dann stünden die Helfer von heute auf morgen nicht mehr zur Verfügung.

Probleme haben auch Hofcafés und Betriebe, die Ferien auf dem Bauernhof anbieten. Beide müssen zurzeit schließen. Ausnahmen gibt es bei Hofläden, die zur Versorgung mit Lebensmitteln weiterhin offen bleiben dürfen. Ebenfalls ausgenommen Landhandel mit Dünger, Pflanzenschutz, Saatgut, landwirtschaftlichen Maschinen und Ersatzteilen sowie Landmaschinenreparaturbetriebe.

Auch Reiterhöfe und andere Anlagen mit Einstellpferden dürfen unter Beachtung der Auflagen weiter betrieben werden. Dort muss die Versorgung der Pferde sichergestellt werden. Das ist mit den wenigen Personen auf den Höfen meist kaum zu leisten. Reiterhöfe könnten beispielsweise mit Anwesenheitsplänen arbeiten, um den Publikumsverkehr zu entzerren.