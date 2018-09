Flüchtlingspolitik : Diskussionsthema Abschiebehaft

Die Kirche lädt zum Bürgergespräch: Am Montag steht mit zahlreichen Experten die Einrichtung einer Abschiebehaftanstalt in Glückstadt zur Diskussion.

von shz.de

14. September 2018, 12:59 Uhr

Am Dienstag stimmte die Landesregierung in Kiel dem Gesetzentwurf über den Vollzug der Abschiebehaft in Schleswig-Holstein zu. Im Jahr 2020 soll in der ehemaligen Kaserne in Glückstadt eine länderübergreifende Abschiebehaftanstalt ihren Betrieb aufnehmen.

Der Entwurf wird nun an den Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtags übersandt und geht dann in die parlamentarische Beratung. „Mit unserem Gesetzentwurf gewährleisten wir, dass in der geplanten Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt der Vollzug der Abschiebungshaft und hierbei gegebenenfalls notwendig werdende Eingriffsmaßnahmen effektiv und rechtssicher durchgeführt werden können“, erklärte Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU).

Kritik kam von Seiten der Opposition. Schleswig-Holstein sei bislang auch ohne Abschiebehaftanstalt ausgekommen und habe notwendige Zwangsausreisen auf eine Weise umsetzen können, „in der die Grundsätze der Humanität und Menschenwürde gewahrt werden konnten“, sagte die flüchtlingspolitische Fraktionssprecherin der SPD, Serpil Midyatli.

Lange schon macht sich auch die Kirchengemeinde Glückstadt, die dem Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf angehört, Gedanken über das Thema. Zusammen mit dem Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf, der Diakonie Schleswig-Holstein und der Diakonie Rantzau-Münsterdorf will man am Montag, 17. September, von 19.30 bis 21 Uhr im Gemeindehaus der Stadtkirche Glückstadt, Am Kirchplatz 19a, Stellung beziehen und mit Bürger in einen Dialog treten.

Als Diskussionsteilnehmer erwartet werden Doris Kratz-Hinrichsen, Leiterin der Beratung Diakonie Schleswig-Holstein, Heiko Naß, Landespastor und Sprecher des Vorstands Diakonie Schleswig-Holstein, Stefan Egenberger, Pastor der Kirchengemeinde Glückstadt, Thomas Bergemann, Propst des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf, und Thorsten Sielk, Geschäftsführer der Diakonie Rantzau-Münsterdorf.

„Angekündigt haben sich auch Norbert Scharbach aus dem Innenministerium, Abteilungsleiter Integration und Zuwanderung, sowie Jan Marcus Rossa, innen- und rechtspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, der für die Formulierung des Gesetzestextes verantwortlich ist“, sagt Pastor Egenberger.

Nach einer theologischen Begrüßung durch Egenberger soll es mehrere kurze Impulsvorträge geben. Heiko Naß spricht zum Thema „Abschiebehaft: eine kirchlich-diakonische Positionsbestimmung“, Doris Kratz-Hinrichsen zum Thema „Was kommt? Aktueller Sachstand und Erfahrungen“. Anschließend folgt der Bürgerdialog, moderiert von Pastor Egenberger. Da der Austausch auf Augenhöhe stattfinden soll, haben die Veranstalter auf ein Podium verzichtet.

„Wie es um eine Gesellschaft bestellt ist, zeigt sich daran, wie sie mit den Schwächsten in dieser Gesellschaft umgeht“, sagt Egenberger. „Deshalb finde ich es extrem wichtig, dass wir gerade in der derzeitigen aufgeheizten Stimmung auch die Menschen human behandeln, die unser Land wieder verlassen müssen.“

Wichtig sei ihm, dass Kirche in ethischen Fragen wie jener der Abschiebehaft „breite Diskussionen führt, dann differenzierte Positionen findet und um diese Positionen auch in der Gesellschaft und Politik wirbt“. Dazu solle diese Gesprächsrunde mit ausgewiesenen Experten dienen. „Zum Bürgergespräch sind alle herzlich eingeladen, die sich auf respektvolle Weise austauschen und informieren wollen“, sagt Egenberger.