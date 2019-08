CDU Kellinghusen lädt ein : Diskussion über Energiewende

Die CDU Kellinghusen lädt zur öffentlichen Diskussion in die Wiesengrundhalle ein. Das Thema: Energiewende.

von Joachim Möller

22. August 2019, 12:19 Uhr

Kellinghusen | „Energiewende – und nu?“ Unter diesem Motto lädt der CDU-Ortsverband Kellinghusen zu einer Podiumsdiskussion in die Wiesengrundhalle ein. Beginn ist am Freitag, 30. August, um 19.30 Uhr.

„Die Energiewende ist in aller Munde, doch vielerorts herrscht noch Ratlosigkeit,“ sagt Vorstandsmitglied und Organisatorin Regine Struve. Die CDU wolle mit ihrer Veranstaltung informieren, aufklären und Fragen der Besucher beantworten. Auch der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Heiner Rickers unterstreicht die Bedeutung des Themas. „Es vergehe kaum ein Tag, in dem wir uns in Kiel nicht mit dem Thema beschäftigen.“ Um die Energiewende zu schaffen, sei ein gesellschaftlicher Konsens nötig, betont der CDU-Ortsvorsitzende Peter König. In vielen Bereichen gebe es für jeden Einzelnen die Möglichkeit, etwas zur Energiewende beizutragen.

Auf dem Podium sitzt neben Heiner Rickers der CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Helfrich, beide werden aus Sicht der Politiker über die Energiewende berichten. Zudem hat der Ortsverband zwei Vertreten aus der Wirtschaft geladen. Jörg Klimant, Personalvorstand der Hanse AG, hält einen Impulsvortrag zum Thema „Energiewende – das ist unsere Chance“. Andreas Pfeifer, Gründer und Geschäftsführer der Firma I-See, die Trucks auf Elektrobetrieb umrüsten, erklärt „Energie verstehen“.

Wer will, kann sich im Rahmen der Veranstaltung auch über E-Autos informieren; entsprechende Fahrzeuge stehen zur Verfügung.