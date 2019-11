Aldi Glückstadt : Discounter will neu bauen

Aldi hat sich entschieden: Im Tegelgrund in Glückstadt wird der alte Markt durch einen neuen ersetzt.

von Christine Reimers

24. November 2019, 12:44 Uhr

Glückstadt | „Wir wollen neu bauen“, sagt Maurice Witt, bei Aldi zuständig für Immobilien und Expansion. Mittlerweile hat sich das Unternehmen dafür entschieden, am Standort Tegelgrund wesentlich größer zu werden. Der neue Markt wird rund 1200 Quadratmeter Fläche haben. „Der alte Markt wird abgerissen“, sagt Witt. Während der Bauphase zieht Aldi an die Christian-IV-Straße in die ehemals genutzten Räume zurück.

Wann die Bauphase beginnt, hängt jetzt an Formalitäten. Denn die Glückstädter Politiker müssen im Bauausschuss am Dienstag, 26. November, ab 19 Uhr im Ratssaal über eine Änderung des Bebauungsplanes im Tegelgrund beschließen. Es handelt sich allerdings um ein Bebauungsplanverfahren zur Innenentwicklung, welches vom Verfahren einfacher ist. Denn auf einen Aufstellungsbeschluss, der eine frühzeitige Bürgerbeteiligung und einen Umweltbericht vorsieht, kann verzichtet werden. So heißt es von Seiten der Stadtverwaltung. Die Kosten für die B-Planänderung muss die Stadt nicht tragen. Vorhabenträger Aldi zahlt.

Das jetzige Areal mit dem Aldi-Markt gehört laut Maurice Witt nicht Aldi, sondern einem kanadischen Fonds. Die Zusammenarbeit mit den Besitzern sei hervorragend.

Bis zur Neubau-Entscheidung im Tegelgrund war es ein langer Weg. Dazwischen lagen drei Optionen, den Einkaufsmarkt auf anderen Flächen zu errichten: Bahngelände, Kaserne und ehemalige Wäscherei. Die dort geplanten Einkaufszentren wurden allerdings alle nicht verwirklicht.

Mit den Jahren wurde es Aldi zu eng sowohl im Tegelgrund als auch an dem weiteren Standort in der Christian-IV-Straße. Mit dem Ergebnis: Das Unternehmen wollte an einem neuen Standort neuer und größer bauen. Im Oktober 2017 schloss Aldi dann sein Geschäft in der Christian-IV-Straße. Der zweite Standort im Tegelgrund sollte zunächst bestehen bleiben, bis der Mietvertrag 2018 ablief. Doch dieser Mietvertrag wurde dann verlängert, weil sich die neue Standortfrage als schwierig herausstellte.

Wie berichtet, war unter anderem angedacht worden, die Stadtwerke am Bahnhof nach außerhalb zu verlagern, um für einen Aldi-Markt Platz zu schaffen. Doch eine Stadtwerke-Verlagerung hätte rund vier Millionen Euro gekostet. Es wurde viel hinter den Kulissen verhandelt. Letztlich blieb die Variante des Neubaues im Tegelgrund. Übrigens: Der erste Aldi-Markt war im Ursprung am Marktplatz. 1982 zog der Aldi-Markt dann in die Christian-IV-Straße.