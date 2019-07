Hier IZ deine Zukunft : Direkt Anschluss und eine neue Heimat gefunden

Erfolgsgeschichten von Steinburgern – neuen und alten: heute Christian Reymers.

09. Juli 2019, 14:26 Uhr

Ottenbüttel | Wenn man in eine neue Region zieht, hofft man immer darauf, gut anzukommen – menschlich, beruflich und perspektivisch. Was Christian Reymers aber erwartet hat, als er mit seiner Familie 2014 auf der Suche nach einer neuen Heimat war, hat auch den Wahl-Steinburger überrascht.

Berufliche Veränderungen bringen häufig auch einen Umzug mit sich. Nachdem der Ingenieur 2013 bei Antenna Technology Center GmbH in Itzehoe angeheuert hatte, wurden schon ein Jahr später die Weichen für einen Umzug in die Region gestellt. Denn neben seinem beruflichen Hintergrund, hatten es ihm vor allem die Nähe zur Küste und die Mischung aus ländlichem Wohnen, kleinen Städten mit guten Einkaufsmöglichkeiten und die gleichzeitige Nähe zu Hamburg angetan. Und schon die Suche nach einem Grundstück hat ihn davon überzeugt, dass seine Entscheidung absolut richtig war. Denn als sich der damals 30-Jährige 2014 in den Kreisen Pinneberg und Steinburg über ein Grundstück informieren wollte, wurde ihm das Neubaugebiet in Ottenbüttel vorgeschlagen. „Noch in der gleichen Woche haben wir uns beim Bürgermeister ein Grundstück reserviert und es Ende 2014 gekauft“, berichtet Reymers, der schon wenige Monate später mit seiner Familie in seinen Neubau einziehen konnte und heute als Gemeindewehrführer der örtlichen Feuerwehr direkt Anschluss gefunden hat. „Wir sind wunderbar in der Gemeinde aufgenommen worden, nicht zuletzt durch unseren sehr netten Bürgermeister, der uns 2016 auch als Standesbeamter im Dorfmuseum Ottenbüttel verheiratet hat. Wir fühlen uns als Familie einfach sehr wohl, in dieser wunderschönen Gemeinde im Kreis Steinburg.“





